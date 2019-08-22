Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации

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Наш триколор – это символ единения нации, сплоченности российского народа, богатой тысячелетней истории Отечества. Государственный флаг вдохновляет нас на служение Родине, зовет на трудовые и ратные подвиги, учит быть гражданами сильной, свободной, независимой державы, ответственность за судьбу которой лежит на каждом из нас.Под этим флагом мы осваиваем космос и арктические пространства, защищаем национальные интересы на международной арене, продвигаем нашу богатую многонациональную культуру, побеждаем на спортивных состязаниях мирового уровня. Поэтому так важно воспитывать в наших гражданах, в подрастающем поколении чувство глубокого уважения к государственной символике, к памяти тех, кто на протяжении веков укреплял и защищал наше государство. В этом — залог величия и единства нашей страны.Жители Самарской области вносят достойный вклад в укрепление нашего государства, своим трудом сохраняя и приумножая богатство России. Уверен, что реализуя сформулированную нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным стратегию развития страны, достигая целей, поставленных приоритетными национальными проектами, мы сможем обеспечить прорывное развитие экономики и повышение качества жизни граждан, вывести Самарскую область в число самых передовых, благополучных российских регионов.Дорогие земляки! От всей души благодарю вас за созидательный труд во благо родного края, желаю успехов в добрых делах, здоровья и благополучия!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров