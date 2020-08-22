Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации

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Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения, помогает добиваться новых высот в науке, культуре, спорте и других сферах жизни. Государственный флаг пробуждает в каждом гражданине гордость за нашу великую страну – Россию, могучую, свободную, непобедимую державу.Уважение к нашим государственным символам – Гербу, Гимну и Флагу, – это показатель единства народа, понимания ответственности за судьбу страны и достижение национальных целей, сформулированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.Уверен, что реализация национальных проектов, инициированных Главой государства, позволит создать условия для опережающего развития Российской Федерации и нашей родной Самарской области, повышения уровня жизни граждан, раскрытия таланта каждого человека.Дорогие земляки! Сердечно благодарю вас за созидательный труд во имя развития и процветания Самарского края! Успехов, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров