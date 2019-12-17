Появилась новая версия о предназначении каменных истуканов на острове Пасхи

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Согласно результатам исследования, в почве вокруг вулкана Рано-Рараку содержится повышенное количество фосфора и кальция, что необходимо для высокой урожайности земли. Разрабатывая там камни, древние люди, сами того не желая, удобряли почву микрочастицами камня, чем повышали её плодородность. Заметив этот эффект, они решили ставить каменные статуи и в других частях острова.— Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется, — отмечает археолог Джоанна Ван Тилбург.Фото: соцсети