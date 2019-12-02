Потерялись в Сокских штольнях: безответственность молодёжи привела в полную готовность спецслужбы

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Основной причиной тревоги родителей стало то, что компания не вышла из штолен к обозначенному времени.На поиски молодых людей были направлены спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области, горноспасатели, пожарные и полицейские.Позже очевидцы на выходе из штолен рассказали, что видели компанию молодых людей и то, что они двигаются в сторону выхода.Навстречу молодым туристам отправились спасатели поисково-спасательной службы Самарской. Молодые люди были сопровождены спасателями к выходу.Как оказалось, что у компании из 6 человек в возрасте от 16 до 30 лет отсутствовали средства защиты, каски и групповые фонари. Что является недопустимым во время похода в штольни, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области