Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него "символический" рубль

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"Просим взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в пользу истцов один рубль в качестве компенсации понесенного морального вреда", - заявил в ходе судебного заседания адвокат Александр Добровинский.По его словам, это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.Суд принял данный иск и определил, что Ефремов является по нему надлежащим гражданским ответчиком.Адвокат Ефремова Эльман Пашаев не упустил возможности в очередной раз поязвить в сторону процессуальных оппонентов. До этого он неоднократно отмечал, что потерпевшие якобы интересуются лишь деньгами, а к смерти Захарова равнодушны."Очередной раз они подтвердили, что им не причинен моральный вред, на рубль они его оценили", - заявил Пашаев.До этого представители старшего сына Захарова заявили иск на 6,5 миллионов рублей - в такую сумму они оценили моральный вред.Добровинский представляет интересы вдовы, младшего сына и родного брата погибшего, два адвоката из Рязани в свою очередь защищают старшего сына Сергея Захарова. Таким образом, потерпевшими по делу признаны четыре человека. На этот же статус претендовала и гражданская жена скончавшегося после ДТП Ирина Стерхова, однако суд ей в этом отказал.Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков