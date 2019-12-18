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Новости /  Общество /  Социум  

После скандала с перевёрнутым флагом Adidas переделал форму для сборной РФ

18 декабря 2019 23:58
145
Её обещают вскоре представить. В РФС рассказали, что компания пошла на встречу и даже повысила для себя статус российской команды.
Её обещают вскоре представить. В РФС рассказали, что компания пошла на встречу и даже повысила для себя статус российской команды.

Немецкая компания Adidas после скандала с перевёрнутым флагом России на форме для сборной РФ по футболу переделала её и вскоре представит новый вариант. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, передает life.ru.

— Будет произведена замена ткани, также будет заменён крой формы, она станет более спортивной. Также будет ряд изменений, они нас устраивают. Первый вариант был неудачным для РФС, болельщиков — вы помните первую реакцию, — приводит ТАСС слова Дюкова.

По его словам, новая форма будет вскоре представлена. Adidas меж тем решил внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса "A", как ассоциации Германии, Испании, Бельгии, и у российских спортсменов "будет индивидуальная, уникальная форма".

Напомним, новая форма Adidas национальной команды, выпущенная к чемпионату Европы, вызвала много критики в Сети из-за перевёрнутого флага на рукавах.

Игроки сборной из-за этого отказались выходить в ней на матч с Бельгией. 


Старый вариант формы с "перевёрнутым флагом" на рукавах. Фото:  Twitter/TeamRussia/life.ru
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Комментарии


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