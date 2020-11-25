Портал Нацпроекты.рф объединил информацию о реализации нацпроектов в стране

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В России запустили новый ресурс - национальныепроекты.рф, где собрана вся самая актуальная информация о реализации национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, экологии, поддержки малого и среднего предпринимательства и других. Платформа содержит подробную информацию о составляющих каждого национального проекта и целевые показатели их реализации.

Для посетителей ресурса предусмотрен раздел с информацией о тех возможностях, которые дает реализация нацпроектов во всех регионах страны. Каждый может узнать, как с помощью нацпроектов он может улучшить свою жизнь, развить свой бизнес и другую полезную информацию. Здесь же желающие могут пройти тематические опросы.

Здесь же можно познакомиться с героями и людьми, которые вносят личный вклад в реализацию нацпроектов - их мотивирующие истории собраны в отдельном разделе. О последних событиях в области реализации нацпроектов посетители портала могут узнать в разделе «Новости».

Новый ресурс будет постоянно развиваться. К работе над платформой планируется привлекать широкий круг профессионалов и экспертов – министерства и ведомства, некоммерческий сектор, всех, кто задействован в реализации нацпроектов.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что реализация национальных проектов, несмотря на сложную ситуацию в экономике, сложившуюся в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, остается одним из основных приоритетов.

В 2019 году Самарская область была признана одним из лидеров регионального развития в России, и лучшим – в ПФО. «Сегодня важно не только сохранить эту динамику, но и придать нашей работе дополнительный импульс, потому что эти позиции удержать гораздо сложнее. А в нынешней ситуации, коллеги, от всех нас требуется максимум усилий для того, чтобы тренд опережающего развития Самарской области сохранить даже в этих условиях», – отмечал Губернатор.

По итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров. «Мы входим в тройку лидеров по качеству исполнения нацпроекта – это та задача, которую я с первого дня работы в должности Губернатора ставил перед Правительством региона. Мы должны качественно, в срок подавать заявки, выполнять работы и, конечно же, всегда учитывать мнения жителей при реализации того или иного проекта. Мы этому научились и наши лидирующие позиции в стране по реализации этого нацпроекта об этом ярко свидетельствуют», – прокомментировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС