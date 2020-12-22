Поправки к Конституции, 75-летие Победы, благоустройство улиц и ремонт дорог: чем еще 2020 год запомнился самарцам

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Отражение главных событий уходящего года в общественном мнении: чем еще, кроме эпидемии, самоизоляции и ограничений, запомнился 2020-й жителям мегаполисов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил жителей крупных российских городов назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.



Принятие поправок к Конституции стало самым важным событием по оценкам москвичей и красноярцев.



В единый день голосования проходили выборы в муниципальные и областные органы власти. Политика на первом месте в Иркутске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Челябинске.



Федеральная программа ремонта дорог и усилия властей в сфере благоустройства по достоинству оценены жителями мегаполисов. Особенно важным это оказалось в Воронеже, Екатеринбурге, Омске, Самаре, Саратове, Ульяновске и Уфе.



Несмотря на то, что из-за карантина празднование 9 Мая в мегаполисах по большей части прошло онлайн или без зрителей, а парады и шествия были перенесены на 24 июня, День Победы — по-прежнему одно из главных событий года. В честь 75-летия Победы президент наградил мегаполисы, ковавшие Победу, званием Города трудовой доблести.



Дни города в некоторых мегаполисах были перенесены на осень и носили камерный характер, чтобы избежать больших скоплений людей, однако, все равно запомнились. Городскими праздничными мероприятиями, пусть и в усеченном формате, год особенно запомнился петербуржцам и казанцам.



Упоминание вооруженного конфликта в Карабахе демонстрирует, что мы по-прежнему ощущаем сопричастность событиям в бывших союзных республиках.



Коронавирус внес существенные изменения в привычный ритм жизни. Год запомнился переходом школьников и студентов на удаленку, в мегаполисах спешно возводили корпуса инфекционных госпиталей, в рекордные сроки были выпущены российские вакцины от COVID-19. Население запомнило и положительно оценило меры социальной поддержки в пандемию: выплаты на детей и повышение пособий по безработице.



Москва не забыла пьяное ДТП М.Ефремова. Санкт-Петербург воодушевлен победой «Зенита». В Волгограде вернулись к московскому времени. Под Воронежем горели леса. В Иркутске — два землетрясения. Казань праздновала 100-летие ТАССР. Красноярск задыхался от смога. Новосибирский научный центр разработал вторую вакцину от коронавируса. В Уфе отстояли гору Куштау.



Самое важное за 2020 год в Самаре — ремонт дорог (21%). На втором месте — принятие поправок к Конституции (19%). На третьем — благоустройство города (17%). Мероприятиями ко Дню Победы год запомнился 7% опрошенных. Такое же количество самарцев назвали событием года пожар на заводе. Выборы депутатов и перевод детей на дистант назвали по 6% опрошенных. Каждый двадцатый ждет окончания строительства ледового дворца (5%). День города запомнился 4%. Получение Самарой звания Города трудовой доблести и строительство инфекционной больницы в качестве ключевого события года назвали по 3% опрошенных. Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе — 2%.



Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ульяновск, Уфа, Челябинск

Время проведения: 1—18 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов