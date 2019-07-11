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Новости /  Общество /  Социум  

Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Екатерина Карутина провела прием граждан

11 июля 2019 18:17
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В режиме видеоконференции были рассмотрены обращения жителей Республики Мордовия, Чувашской Республики и Самарской области.
11 июля 2019 года в Нижнем Новгороде помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Екатерина Карутина провела прием граждан. В режиме видеоконференции были рассмотрены обращения жителей Республики Мордовия, Чувашской Республики и Самарской области. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти регионов и местного самоуправления, курирующие вопросы социальной сферы, строительства и ЖКХ, а также главные федеральные инспекторы в регионах ПФО.

Жительница с.Киржеманы Республики Мордовия обратилась в приемную Главы государства с просьбой о содействии в проведении ремонта автомобильной дороги «г.Саранск – р.п.Ромоданово – с.Большое Игнатово» (участок «с.Ичалки – с.Большое Игнатово»). Дорога, соединяющая два районных центра, имеет серьезные нарушения целостности асфальтового покрытия. Кроме этого, именно через данный участок автодороги жители вынуждены добираться до единственного медицинского учреждения в Ичалковском муниципальном районе. Заместитель председателя правительства – министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия Виктор Цыганов проинформировал помощника полпреда, что ремонт участка «г.Саранск – р.п.Ромоданово – с.Большое Игнатово» будет выполнен в рамках программы национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование объекта протяженностью 6 км планируется полностью за счет средств федерального бюджета. Работы будут начаты во второй декаде июля и завершены в срок не позднее 31 октября 2019 года. Помощник полпреда Екатерина Карутина поручила взять на особый контроль организацию безопасности дорожного движения на проблемном участке дороги и обеспечить жителям нормальное состояние проезжей части до завершения ремонтных работ.

Жительница г.Чебоксары обратилась к Президенту России с просьбой оказать содействие в благоустройстве «Дорисс-парк» в столице Чувашской Республики. По сообщению заявительницы, популярная зона отдыха в крупном спальном районе города находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в ремонте. Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйств Чувашской Республики Андрей Данилов доложил помощнику полпреда, что предусмотрено комплексное благоустройство территории, включающее строительство пешеходных и велодорожек, устройство площадок и реконструкцию уличного освещения. Предполагаемая дата окончания работ – 10 августа 2019 года.

Следующее обращение, поступившее в адрес Президента страны, касалось проведения капитального ремонта здания школы с.Красный Яр в Самарской области. По информации заявительницы, здание школы состоит из двух корпусов, один из которых 1968 года постройки. С этого времени ремонтные работы в учебном учреждении ни разу не проводились. Между тем, в школе обучаются 1369 учащихся. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян сообщил помощнику полномочного представителя, что данный объект включен в программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года». Первый этап капитального ремонта школы с.Красный Яр планируется закончить до начала Дня знаний – в срок не позднее 15 августа 2019 года. Второй этап запланирован на лето 2020 года.

По итогам приема помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Екатерина Карутина дала поручения главным федеральным инспекторам взять на контроль реализацию региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления принятых решений с представлением докладов о проделанной работе, передает пресс-служба ПФО. 
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