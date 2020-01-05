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Новости /  Общество /  Социум  

"Помог тысячам пациентов". В Минздраве высоко оценили заслуги умершего от рака онколога Павленко

5 января 2020 19:36
191
Глава ведомства заявила, что новость о его смерти
Ушедший из жизни российский хирург-онколог Андрей Павленко за время работы спас не одну тысячу пациентов, передает life.ru. Об этом сообщили на сайте Минздрава РФ.

Глава министерства Вероника Скворцова направила семье врача телеграмму с соболезнованиями. В своём послании она отметила, что новость о смерти онколога "отозвалась болью в сердцах многих россиян".

— Его личный пример мужественной борьбы с тяжёлой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление, — заявила она.

Оценив профессионализм Павленко, Скворцова обратила внимание на его вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями.




Фото: Facebook / Андрей Павленко/life.ru

 
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Комментарии


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