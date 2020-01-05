"Помог тысячам пациентов". В Минздраве высоко оценили заслуги умершего от рака онколога Павленко

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Глава министерства Вероника Скворцова направила семье врача телеграмму с соболезнованиями. В своём послании она отметила, что новость о смерти онколога "отозвалась болью в сердцах многих россиян".— Его личный пример мужественной борьбы с тяжёлой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление, — заявила она.Оценив профессионализм Павленко, Скворцова обратила внимание на его вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями.Фото: Facebook / Андрей Павленко/life.ru