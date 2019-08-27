Поменявший имя Роман на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

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В апреле 18-летний уралец сменил имя ради победы в конкурсе пензенского производителя пельменей. За это ему предложили 200 килограммов полуфабрикатов."Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю, меня на кухню, наверное, пошлют?" — сказал молодой человек.Он пожаловался, что пока что не свыкся с тем, что его дети по отчеству будут Пельменьевичи, если он решит завести семью.Молодой человек отметил, что в целом не жалеет о том, что поменял имя. Его теперь узнают в городе и приглашают на разные мероприятия.