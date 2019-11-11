Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования
11 ноября 2019 15:40
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В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
Авторы исследования указывают, что скептическое отношение к новому формату другой половины объясняется в том числе и слабой вовлеченностью значительной части населения в интернет-среду. Чаще всего против выступают пожилые люди старше 60 лет (52%) и те, кто практически не пользуется интернетом (56%). Для них привычнее, понятнее, а потому и более предпочтителен классический формат с бумажными бюллетенями. Эти люди затруднялись с ответом на вопрос, как электронное голосование может повлиять на избирательный процесс.
Что касается возрастных групп от 18 до 24 лет и от 25 лет до 34 лет, то в них большинство одобрительно относятся к расширению практики электронного голосования. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет скорее одобряют нововведение 71% опрошенных, среди людей в возрасте от 25 до 34 лет — 52%. Хотя последняя возрастная группа все равно считает предпочтительным традиционное «бумажное» голосование (47% заявили, что выбрали бы именно этот способ голосования на «следующих выборах»).
Молодежь выступает также за перевод сбора подписей за кандидатов в электронный формат. Здесь цифры поддержки достигают 76% в возрастной категории от 18 до 24 лет.
При этом молодые люди все же признают, что введение электронного голосования может снизить доверие к результатам выборов. Авторы исследования объясняют это в том числе техническими сбоями, которые происходили во время тестирования системы во время голосования на выборах в Московскую городскую думу в этом году. Тогда в инфраструктуре портала госуслуг Москвы электронное голосование прерывалось дважды, и платформа была недоступна для избирателей в течение двух часов.
Авторы исследования в итоге пришли к выводу, что хотя и существует запрос на развитие электронного голосования, однако безусловного доверия россиян к нему нет, а потому ожидать форсированного распространения новой практики не стоит.
Во ВЦИОМе сообщили, что опрос был проведен 17 марта и 29 сентября 2019 года методом телефонных интервью 1600 респондентов.
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