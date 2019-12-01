Полномочный представитель вручил государственные награды жителям Приволжья
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Игорь Комаров отметил, что награждение проходит накануне Дня Конституции, и подчеркнул, что чествование заслуженных людей Приволжского федерального округа стало одной из традиций этого праздника.
Среди награжденных — представители различных отраслей: промышленных предприятий, транспорта, культуры и искусства, социальной и финансовой сферы, госслужащие, преподаватели, врачи, многодетные родители.
«От всей души поздравляю вас с заслуженными наградами. Это высокая оценка ваших заслуг. Вы — те, на кого надо равняться!» — сказал Игорь Комаров.
Сразу две многодетных семьи были удостоены ордена «Родительская слава»: Михаил и Инна Садковы из Пермского края, которые воспитывают девятерых детей, и супруги Сергей и Татьяна Шабдаровы — в их дружной семье растут семеро детей.
«Эта награда вручается за укрепление семейных устоев и традиций, за самый востребованный и благородный родительский труд. Мы видим его результаты и радуемся вместе с вами», — обратился к многодетным родителям Игорь Комаров.
Знак отличия «За наставничество» полномочный представитель вручил учителю МАОУ «Ленская средняя общеобразовательная школа» Николаю Чернышову из Пермского края.
За выдающиеся успехи в труде медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден председатель сельскохозяйственного производительного кооператива колхоза имени Куйбышева Евгений Кочетов из Нижегородской области.
Медалью «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены заведующая кафедрой «Казанского национального исследовательского технологического университета» Людмила Абуталипова из Республики Татарстан. Уже много лет она готовит высококвалифицированных специалистов легкой промышленности.
Этой же награды были удостоены заместитель директора ЗАО «Сернурский сырзавод» Владимир Кожанов из Республики Марий Эл и главврач Сергиевской центральной районной больницы Сергей Бородулин из Самарской области.
Достойно продолжает и создает новые профессиональные традиции заведующая отделением Оренбургской областной клинической инфекционной больницы Елена Сухова. Полномочный представитель вручил ей Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
За многолетний труд и высокие достижения почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоен директор Приволжского окружного медицинского центра Сергей Романов из Нижегородской области.
Большой вклад в развитие культуры и искусства внесли артистка Академического русского театра драмы им. Георгия Константинова Наиля Сулейманова из Республики Марий Эл, которая удостоена почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», и ювелир, член Вятского регионального отделения «Союза художников России» Сергей Квашнин из Кировской области, ему присвоено почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации».
За многолетний педагогический труд и работу по воспитанию подрастающего поколения отмечен почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» преподаватель-организатор общеобразовательной школы в поселке Торфяной Орического района Кировской области Александр Широков. Огромную работу по социальной реабилитации детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, ведет Людмила Абрамова, воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Причал надежды» в Ульяновске. Полномочный представитель вручил ей почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».
Генеральный директор ООО «ДОМКОР» Мунир Гайнуллов из Республики Татарстан за опыт и мастерство в строительстве удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Игорь Комаров отметил успехи главного инженера сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет» Николая Енедерова из Чувашской Республики и первого заместителя Председателя правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Владимира Сидорова. Обоим было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
За большой вклад в обеспечение безопасности и стабильной работы железнодорожного транспорта Саратовской области ведущий инженер габаритообследовательской станции центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Приволжской дирекции — филиала ОАО «РЖД» Валентина Авдеева награждена почетным званием «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Проходчик подземного рудника ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат Виктор Гордеев из Оренбургской области удостоился почетного звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации», электромонтер по обслуживанию электрооборудования АО «Уральская сталь» из Оренбургской области Александр Кутуков награжден почетным званием «Заслуженный металлург Российской Федерации».
«Государственные награды – это оценка страной Ваших достижений, благодарность за ваш труд, за талант за большой вклад в укрепление России и общества»— отметил Игорь Комаров.
Он пожелал всем награжденным крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет работы на благо Отечества, передает пресс-служба ПФО.
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