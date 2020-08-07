Полковник Юрий Сафронов назначен заместителем начальника ГУ МВД СО

Сегодня, 7 августа, начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Александр Винников на оперативном совещании в режиме видеоконференции представил личному составу заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области.
Полковник внутренней службы Юрий Сафронов назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации.
Юрий Александрович Сафронов родился 28 августа 1968 года в городе Липецк. В 1989 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище по специальности «Военно-политическая авиация», в 1999 году - Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».
На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. Начав службу с должности инспектора охраны подотдела милицейской службы объединения «Охрана» при УВД Липецкой области, Юрий Александрович последовательно продвигался на командных должностях строевых подразделений УВД Липецкой области, с сентября 2011 года по август 2020 года проходил службу в должности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Награжден государственными и ведомственными наградами: медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За безупречную службу» 3 степени, «За отличие в службе» трех степеней, нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД России», памятными медалями «XXII Олимпийские зимние игры и XI Параолимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» и «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи», медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1 и 2 степени.
Женат, воспитывает двух дочерей, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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