Полковник Юрий Сафронов назначен заместителем начальника ГУ МВД СО

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Полковник внутренней службы Юрий Сафронов назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации.Юрий Александрович Сафронов родился 28 августа 1968 года в городе Липецк. В 1989 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище по специальности «Военно-политическая авиация», в 1999 году - Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. Начав службу с должности инспектора охраны подотдела милицейской службы объединения «Охрана» при УВД Липецкой области, Юрий Александрович последовательно продвигался на командных должностях строевых подразделений УВД Липецкой области, с сентября 2011 года по август 2020 года проходил службу в должности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.Награжден государственными и ведомственными наградами: медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За безупречную службу» 3 степени, «За отличие в службе» трех степеней, нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД России», памятными медалями «XXII Олимпийские зимние игры и XI Параолимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» и «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи», медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1 и 2 степени.Женат, воспитывает двух дочерей, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.