Полиция выяснила, как муж тратил похищенные башкирской кассиршей деньги

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"Известно, что муж Хайруллиной был игроманом, он закладывал похищенные деньги в букмекерские конторы. Мы делали запросы в эти конторы, да действительно, перечисления были. Большую часть похищенных средств он, конечно, проиграл", - сказал журналистам Ермеев.По его словам, чета Хайруллиных призналась в содеянном."Сейчас продолжаются следственные действия, оба признались, дали показания", - сказал начальник уголовного розыска башкирской полиции.Жительница Салавата подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их местонахождение. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.Их поймали спустя месяц в Казани, женщину сразу поместили в СИЗО, а ее муж отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба банку. Он также признался, что деньги похищались в течение нескольких лет. Мужчина был арестован по прилёту в уфимском аэропорту и помещён под домашний арест, так как проходит по делу в качестве соучастника.