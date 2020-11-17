Полиция предупредила о новом виде мошенничества в московских магазинах

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Новый вид мошенничества появился на кассах в московских супермаркетах, полиция советует покупателям быть бдительными, сообщают "Известия".

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, суть мошеннической схемы заключается в том, что к покупателю из очереди подходит человек, который предлагает заплатить за покупки картой, а взамен от потенциальной жертвы получить деньги наличными, передает ТАСС.

Свою просьбу мошенники объясняют тем, что банкомат не работает, а им срочно нужны деньги.

При этом, как пояснили в полиции, карты, которыми мошенники оплачивают покупки, были ими ранее похищены, пин-кода они не знают, в итоге расплачиваются чужими деньгами, получая взамен реальные деньги.

«Таким образом, вы способствуете мошеннику, отдавая деньги из своего кармана», — подчеркнули в полиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев