Полиция отказалась возбудить дело за нападение экс-сотрудника МВД на детей участницы шоу "Секретный миллионер"

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Жительнице Самары Елене прислали письмо с отказом в возбуждении уголовного дела из-за ЧП в Кировском районе. Многодетная мать ранее писала в полицию заявление о нападении на ее детей. Все случилось 7 ноября, передает sova.info.

- Мой старший 29-летний сын, который сейчас живет отдельно, пошел с другом в магазин. Туда за ними зашла компания, - рассказывала Елена.

С ее слов, друг сына сделал вошедшим замечание, была перепалка. Позже сын Елены с приятелем вышли на улицу и стояли у магазина. К ним подошел второй, 16-летний сын Елены с товарищем. В это время нападавшие вернулись на машинах с "подмогой". По предварительным данным, среди них был отец молодого человека, с которым началась перепалка в магазине.

- Они избили наших ребят, а один из этих мужчин достал пистолет и стал стрелять, - рассказывает многодетная мать.

Женщина показала журналисту sova.info медицинские справки. Там указано, что у обоих пострадавших травмы, в том числе головы. Как объясняет Елена, в старшего дважды попали из травматического пистолета. Пострадавшие написали заявление в МВД.

- В возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием события преступления, - указано в письме Елене из пункта полиции №11.

Старший сын забрал заявление из правоохранительных органов - женщина думает, что на него давили. Но почему отказали в возбуждении дела о травмировании младшего ребенка, пока ясно не до конца.

Известно, что один из участников конфликта сам работал в МВД. Мы написали запрос в прокуратуру с просьбой прокомментировать ситуацию.

Многодетная семья Елены стала известна на всю страну после того, как к ней нагрянул создатель российского йотафона Владислав Мартынов. Московский бизнесмен тогда решил принять участие в телешоу "Секретный миллионер".