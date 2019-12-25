«Полицейский Дед Мороз» продолжает поздравлять детей Самарской области и исполнять их мечты

60

Так, полицейские Красноярского района совместно с общественниками в преддверии праздника посетили воспитанников психолого-педагогического центра «Доверие».Стражи правопорядка устроили для детей и их родителей праздник, поздравили с наступающим Новым Годом и подарили мальчишкам и девчонкам подарки. Ребята, в свою очередь, рассказывали полицейским новогодние стихотворения, делились своими достижениями, демонстрировали рисунки и сделанные своими руками игрушки. Многие из них выразили желание в будущем работать в полиции, и сотрудники органов внутренних дел посоветовали детям хорошо учиться и быть послушными - тогда их мечта обязательно осуществится.Необычное и веселое мероприятие устроили для юных воспитанников комплексного центра социального обслуживания населения «Янтарь» полицейские Сергиевского района. В начале праздника стражи порядка провели для ребят небольшую викторину по правилам безопасности, особенно в зимнее время года. Мальчишки и девчонки активно отвечали на вопросы, а в итоге получили небольшие, но очень важные презенты – световозвращающие элементы, чтобы быть всегда заметными для водителей.Затем на праздник к детишкам пришел мультипликационный герой. Вместе с ним полицейские поздравили ребят с наступающим праздником, вручили подарки и подготовили сюрприз: в продолжение мероприятия воспитанников центра ждала «бумажная дискотека». Дети с удовольствием подхватывали «снежные» шары из бумаги, играли друг с другом, родителями и стражами правопорядка.В конце праздника ребята поблагодарили гостей за подарки и положительные эмоции и вручили им на память новогодние поделки.Полицейские отмечают, что устроить для детей настоящий праздник – несложно. Самое главное – подарить им свое внимание, тепло и заботу. Видеть радость в глазах ребенка – бесценно, вот ради чего задумываются такие мероприятия, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области