«Полицейский Дед Мороз» поздравил двух сестренок Алену и Полину из села Приволжья

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Поздравить двух сестренок Алену и Полину из села Приволжья и подарить им подарок из письма Полицейскому Деду Морозу приехал старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Станислав Павлятчик с коллегами.В Приволжском Доме культуры сотрудники полиции устроили для девочек настоящее новогоднее представление. Дед Мороз и Снегурочка встретили детей у входа и проводили к красавице-елке, которая зажглась при их появлении разноцветными огнями.В праздничной атмосфере Станислав Павлятчик вручил сестрам долгожданные подарки, пожелал хорошего настроения и исполнения всех желаний в новом году. К поздравлениям присоединились также начальник ОМВД России по Приволжскому району подполковник полиции Владимир Незванкин, помощник начальника отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Елена Силагина и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Сергей Трофимов и подарили девочкам сладости.В завершение встречи гости пожелали девочкам хороших каникул и успехов в учебе в будущем году.Акция «Полицейская елка желаний» продолжается. Скоро все ребята, написавшие письма Полицейскому Деду Морозу, получат свои подарки, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области