Полицейские проверили информацию о том, что в поселке Усть-Кинельском несколько дней на улице проживает женщина

231

Сотрудники МО МВД провели проверку по факту публикации. Из собранных материалов следует, что указанная в публикации женщина 1957 года рождения проживала ранее в городе Кинель с мужем и детьми. В 1989 году женщина стала злоупотреблять спиртными напитками. В 1992 году ушла из дома, проживала у знакомых и случайных людей.Женщина не имеет постоянного места жительства, желания работать и что-либо менять в жизни. Паспорт СССР она не меняла, так как не испытывала в этом необходимости. В настоящее время все документы, удостоверяющие ее личность, утеряны. Сотрудниками полиции предпринимались попытки документировать женщину паспортом гражданина РФ, но из-за ее нежелания оформление не состоялось. К административной и уголовной ответственности женщина не привлекалась, на профилактических учётах не состоит. Связь с бывшим мужем и дочерью не поддерживает. Иных родственников нет.Изучив материалы проверки, сотрудники полиции выяснили, что в январе 2019 года специалистами ГКУ СО г.о. Кинель «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» женщине оказана помощь в прохождении медицинской комиссии для восстановления документов и помещения в ГКУ СО «Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию». Однако женщина самовольно покинула медицинское учреждение, и её местонахождение длительное время было неизвестно. В сентябре 2019 года она вновь пришла в отделение сестринского ухода п. Алексеевка г. Кинель. В начале октября 2019 года была помещена в Государственное казённое учреждение Самарской области «Тольяттинский социальный приют для лиц без определённого места жительства и занятий».31.07.2020 г. данная гражданка самовольно покинула указанное учреждение.Известно, что в настоящий момент женщина находится на попечении одного из благотворительных фондов Самары. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.В администрацию Кинеля сотрудниками полиции направлена информация с просьбой направить бездомную в социальный приют, принять меры к оказанию ей медицинской, социальной и иной необходимой помощи в пределах своей компетенции, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области