Полицейские получили методичку по наказанию за неуважение к власти

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Признаком публикации, достойной наказания за неуважение к власти, в документе МВД назвали упоминание в ней президента России, Государственной думы, Совета Федерации, правительства страны и судов, а также государственных символов — флага, герба и гимна.При этом неуважение к ним должно проявляться «в грубой форме», с использованием нецензурной лексики или порнографических и вообще непристойных картинок, а также «неприемлемых обществом сравнительных образов или других оскорбительных выражений».Кроме того, автор публикации, как указывается в документе, должен «противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам». При несоблюдении хотя бы одного из приведенных условий полиция, следует из рекомендаций МВД, административные дела за неуважение к власти заводить не должна.При этом особо отмечается, что наказанию по закону о неуважении к власти подлежат именно публичные высказывания, а не сообщения в личной переписке.РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России.Закон о введении штрафов за проявление неуважения к власти был принят в марте 2019 года. В соответствии с ним штрафу в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. подлежит «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к:- обществу;- государству;- официальным государственным символам Российской Федерации;- Конституции Российской Федерации;- органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.При повторном наказании за совершение такого правонарушения максимальный размер штрафа увеличивается до 200 тыс. руб. (минимальный — до 100 тыс. руб.). Кроме того, виновный может быть отправлен под административный арест на срок до 15 суток. На третий раз (и все последующие) размер штрафа возрастает до 200–300 тыс. руб.Первый штраф в размере 30 тыс. руб. по новому закону был назначен в апреле жителю Новгородской области, который на своей странице «ВКонтакте» нецензурно отозвался о президенте России Владимире Путине. Позднее жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии, а против одного из жителей Хакасии завели дело за критику в адрес губернатора Хакасии Валентина Коновалова. Последнее дело впоследствии закрыли.В ходе прямой линии Путин в июне заявил, что при использовании нового закона никто не имеет права злоупотреблять его нормами, «для того чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня».В середине июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за тем, как правоохранительные органы применяют закон об оскорблении власти и будут обращать внимание на злоупотребления.