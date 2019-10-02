Полицейские Самарской области провели профилактические акции в Международный день пожилых людей

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В этом году сотрудники полиции Самарской области традиционно провели цикл профилактических мероприятий и акций, направленных на защиту прав и безопасности граждан преклонного возраста.В Безенчуке, Жигулевске, Ставропольском и Борском районах правоохранители побеседовали с пенсионерами в рамках акции «Осторожно, Мошенники!».В ходе мероприятий сотрудники полиции рассказали бабушкам и дедушкам о том, какие предлоги злоумышленники используют, чтобы обмануть доверчивых граждан: предлагают поддельные лекарственные препараты, представляются сотрудниками Пенсионного фонда, обещают начислить дополнительные выплаты.«В этот день нам еще раз хотелось бы вам напомнить – будьте бдительны! Если в отношении вас совершено противоправное действие – немедленно обращайтесь в полицию», – подчеркнула участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Юлия Аграфенина.В Тольятти дорожные полицейские организовали профилактическую акцию, в ходе которой вручали пожилым посетителям Пенсионного фонда листовки с напоминанием о правилах перехода проезжей части дороги и дарили световозвращающие брелоки для ношения на одежде в темное время суток. Кроме того, начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов организовал прием граждан, в ходе которого разъяснил, куда обращаться в сложных ситуациях, ответил на все интересующие вопросы, выслушал просьбы и пожелания пенсионеров.В Доме культуры поселка Приморский Ставропольского района полицейские организовали торжественное мероприятие, на которое прибыли представители от каждого сельского поселения: ветераны труда и заслуженные работники различных отраслей. Заместитель начальника Отдела ГИБДД подполковник полиции Наталья Папкова поздравила пришедших и пожелала долгих и счастливых лет жизни, тепла и уюта в доме.Не забыли полицейские Самарской области и своих старших коллег. С Международным днем пожилых людей ветеранов МВД поздравили в Сызрани. Совместно с общественниками сотрудники полиции организовали для них посещение выставки картин местного художника. А в Красноармейском районе помощник начальника территориального отделения внутренних дел майор внутренней службы Мария Еремина поздравила с праздником ветерана МВД – специалиста по вооружению старшину милиции в отставке Веру Викторовну Турапину. Сотрудник полиции пожелала ей здоровья и долголетия, а также преподнесла цветы в знак благодарности за службу.К праздничным акциям присоединились и сотрудники Госавтоинспекции Сызрани. Дорожные полицейские поздравляли на улицах города пожилых прохожих, вручали памятки по ПДД и дарили цветы.«Международный день пожилого человека – это праздник старшего поколения – наших дедушек, бабушек, родителей. Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение», – отметили сотрудники полиции.Профилактические мероприятия с пожилыми гражданами на территории Самарской области проводятся на постоянной основе, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области