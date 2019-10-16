Поиск должников на дорогах Тольятти провел «Дорожный пристав»

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Судебные приставы всех районов Тольятти и сотрудники ГИБДД провели совместное мероприятие по поиску должников-автовладельцев. СотрудникиГосавтоинспекции останавливали водителей, имеющих задолженности по различным категориям исполнительных документов.Узнать, какое транспортное средство подлежит остановке, сотрудникам ГИБДД помогал комплекс «Дорожный пристав», который выискивает в потоке машин автомобили, принадлежащие должникам. После того, как сотрудниками Госавтоинспекции транспортные средства были остановлены, работу начинали судебные приставы Тольятти, которые с помощью специальных планшетов сканировали регистрационные номера машин и получали данные о владельце, суммезадолженности, номере исполнительного производства и отделе, где оно находится на исполнении.Всего сотрудниками Госавтоинспекции было остановлено свыше полсотни автомобилей, принадлежащих должникам. Через переносные платежные терминалы должниками по различным категориям исполнительных производств была погашена задолженность на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Те же автовладельцы, что не смогли оплатить задолженность на месте, с автотранспортными средствами расстались. Всего судебными приставами было арестовано иотправлено на штрафстоянку 30 автотранспортных средств, предварительно оцененных в 6 миллионов рублей.Теперь подобные рейды будут проводиться Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области на постоянной основе, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области