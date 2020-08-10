Пограничным управлением принято участие в совместной специальной пограничной операции «Шекара – 2020

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В ходе операции на приграничной территории Саратовской и Самарской областей реализован комплекс мероприятий, направленныхна пресечение противоправной деятельности через государственную границу, в том числе незаконной миграции и контрабанды.Для контроля за обстановкой с воздуха применялся вертолет и беспилотный летательный аппарат.В результате задержано 2 нарушителя государственной границы, следовавших из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Выявленои привлечено к административной ответственности 5 нарушителей режима государственной границы, 39 нарушителей пограничного режима.Пресечена попытка незаконного оборота дериватов особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, передает пресс-служба Пограничного управления Саратовской и Самарской областей.Фото: пресс-служба Пограничного управления Саратовской и Самарской областе