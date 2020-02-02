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Новости /  Общество /  Социум  

Погода радует жителей Тольятти снегом, который падал несколько дней

2 февраля 2020 18:28
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Погода радует жителей Тольятти снегом, который падал несколько дней
Все от мала до велика вышли на улицу лепить снеговиков. Тольяттинец, которого зовут Дионис (реальное имя) во дворе дома 59 по проспекту Степана Разина вылепил из снега много веселых сказочных персонажей, фотографиями которых пестрят соцсети.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, Дионис обратился к жителям Тольятти с просьбой: «Каждый год леплю таких снеговичков на радость детворе и людям. Ребят, прошу не ломайте творения, спасибо!». 
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