Погода радует жителей Тольятти снегом, который падал несколько дней
2 февраля 2020 18:28
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Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, Дионис обратился к жителям Тольятти с просьбой: «Каждый год леплю таких снеговичков на радость детворе и людям. Ребят, прошу не ломайте творения, спасибо!».
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