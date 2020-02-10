Погибшие на катере дети отдыхали в Таиланде с бабушкой и дедушкой

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По данным источника Лайфа, дедушка уже сообщил семье о трагедии, сейчас они решают вопрос о перелёте на родину.Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибло два ребёнка из России. Утром 10 февраля вблизи острова Пхукет столкнулось два скоростных катера. В результате пострадало более 20 российских туристов. Погибли двое детей. СК РФ начал проверку.Фото: Соцсети/Лайф