Поезд с гражданами Узбекистана отправлен из Самарской области

121

Более 940 граждан Узбекистана отправлены в субботу на родину поездом из Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"943 гражданина Узбекистана убыли на поезде сегодня из Самарской области", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мигранты из Узбекистана скопились в пункте временного пребывания в Самарской области, все они приехали в регион, чтобы вернуться на родину, но не смогли это сделать из-за закрытых границ. Только в сентябре авиарейсами и поездами с территории региона было вывезено около 6 тыс. граждан Узбекистана.

По данным правительства региона, трудовые мигранты из Узбекистана начали приезжать в Самарскую область со всей России в начале мая этого года. Для них был организован палаточный лагерь сначала в Большечерниговском районе, а теперь и в Кинельском районе - здесь работают административные и медицинские палатки, организован подвоз воды и выездная торговля продуктами и предметами первой необходимости. Обеспечена безопасность как иностранных граждан, так и местных жителей.

Фото: соцсети