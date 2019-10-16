Подведены итоги второго конкурса президентских грантов 2019 года для НКО

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Представители НКО от Самарской области отправили 160 заявок на сумму 366 млн. руб., и почти треть всех проектов получили поддержку: 51 проект на сумму 98,5 млн.руб. Больше всего заявок подали организации из Самары и Тольятти, кроме того организации из Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска и Сергиевского района также приняли участие в конкурсе и стали победителями 2-го конкурса Фонда президентских грантов.Из 51 организации победившей во втором конкурсе 2019 году 37 уже участвовали ранее в конкурсах ФПГ, а 14 СОНКО подали заявки впервые.Второй конкурс президентских грандов 2019 года стартовал летом 10 июня. Заявки принимались до 31 июля.20 февраля 2019 года Президент Российской Федерациив послании Федеральному Собранию отметил необходимость увеличить поддержку проектов в сфере краеведения, народного творчества и сохранения исторического наследия. Так, одним из победителей конкурса стал самарский проект организации «За информационное общество» — «Том Сойер Фест», идея которого состоит в том, чтобы силами волонтеров восстанавливать фасады деревянных домов дореволюционной постройки. Проект получит поддержку в размере 4,45 млн рублей.Стать обладателем президентского гранда может любая некоммерческая организация. Бесплатные семинары и консультации для НКО, в том числе по вопросам подготовки проектов на конкурс президентских грантов, проводятся на базе Ресурсного центра гражданской активности НКО Самарской области еженедельно по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 150, каб. 23. Мероприятия проводятся специалистами Ресурсного центра с демонстрацией успешных практик, участием профессионалов сферы НКО и привлечением экспертов из общественного сектора Самарской области.На этой неделе стартовал прием заявок на конкурс 2020 года. До 25 ноября 2019 года некоммерческие организации могут подать в Фонд президентских грантов проекты, претендующие на финансирование с 1 марта 2020 года, передает пресс-служба облправительства.