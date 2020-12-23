Подведены итоги всероссийского конкурса «МедиаТЭК»

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В среду, 23 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса победителей федерального и регионального этапов VI Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК».

На связь со студией в Москве вышли все российские регионы. Председатель экспертного совета конкурса «МедиаТЭК», пресс-секретарь Президента России – заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Песков в своем обращении к участникам мероприятия по видеосвязи подчеркнул важность освещения темы деятельности топливно-энергетического комплекса в средствах массовой информации: «Благодарю организаторов конкурса за что, что в непростых условиях этого года конкурс состоялся. Сложно переоценить значение энергетики в нашей жизни. Это основополагающий сектор нашей экономики, который дает нам возможность развивать высокотехнологические отрасли, заглядывать в будущее. Мы все помним знаменитую фразу о том, что искусственный интеллект питается из розетки. Все начинается с розетки».

Приветствуя победителей конкурса, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак: «Топливно-энергетический комплекс, как и другие отрасли, в этом году переживал трудности, связанные с пандемией. Но можно с уверенностью сказать, что энергетики справились, обеспечив потребности экономики и каждого человека в электроэнергии. В непростых условиях работали и представители средств массовой информации. От всей души благодарю журналистов и сотрудников пресс-служб за то, что уделяете большое внимание освещению деятельности ТЭК. Отрасль развивается, не стоит на месте, и в нашей работе мы дополняем друг друга».

Председатель Правительства Самарской области, открывая региональный блок торжественного мероприятия, поздравил энергетиков региона с их профессиональным праздником.

«Без энергетики нельзя достичь успехов в экономике, невозможно обеспечить комфортную жизнь людей. То, что производят энергетики, поистине бесценно, от этого зависит и социальное самочувствие граждан, и инвестиционный климат в регионе, работа промышленных гигантов и малых предприятий», - отметил Виктор Кудряшов. - Крайне важно, чтобы люди получали объективную и достоверную информацию о деятельности отрасли, и здесь роль пресс-служб и журналистов, которые пишут о работе ТЭК, трудно переоценить».

Первый вице-губернатор подчеркнул, что Правительство региона находится в тесном контакте со всеми ресурсоснабжающими организациями, энергетическими компаниями: «Благодаря такому взаимодействию удалось достичь существенного улучшения позиций Самарской области в рейтинге инвестиционной привлекательности. За три года мы поднялись в нем более чем на 40 позиций, в этом и заслуга энергетиков».

К празднованию Дня энергетика отрасль подошла с хорошими результатами. В этот сложный год теплоэнергетические компании заменили более 5000 км сетей, выработали для губернии свыше 35 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Только в Самаре теплоэнергетики обновили тепловые сети протяженностью свыше 30 км.

Работе энергетических компаний традиционно уделяют много внимания региональные средства массовой информации. Самарские СМИ принимают активное участие в конкурсе «МедиаТЭК», уходящий год не стал исключением. Среди победителей федерального этапа - Самарский филиал акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда». Призерами на региональном уровне стали 11 компаний: «Газпром трансгаз Самара», филиал Публичного акционерного общества «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Самарский филиал ПАО «Т плюс», ПАО «Самараэнерго», ООО «Средневолжская газовая компания», ГТРК «Самара», ОАО «Информационно-издательский центр «г.о.Похвистнево», АО «Единые транспортные энергосистемы», АО «Самараэнергосбыт».

Председатель областного кабмина вручил призерам заслуженные награды и подчеркнул, что у журналистов, пишущих об энергетической отрасли, и впредь не будет недостатка в интересных информационных поводах.

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Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» проводится с 2015 года при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. К участию приглашаются федеральные и региональные средства массовой информации, журналисты, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций.

Основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. Победители определяются на основании экспертных оценок по критериям, указанным в конкурсной документации. Экспертный совет «МедиаТЭК» возглавляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России – заместитель Руководителя Администрации Президента России. В состав экспертного совета входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти.

На конкурс принимаются проекты и журналистские работы, вышедшие в СМИ или реализованные в период с 01 сентября 2019 года по 20 августа 2020 года.

Дополнительно к оценке работ, поступивших от СМИ и региональных администраций, привлекаются руководители пресс-служб крупнейших федеральных компаний ТЭК; к оценке работ самих энергетических компаний — журналисты, специализирующиеся на ТЭК.

В 2019 году на федеральный тур «МедиаТЭК» поступило 443 заявки из 54 регионов страны.

Представители Самарской области ежегодно принимают активное участие в конкурсе. Так, в 2019 году в тройку победителей в категории «Пресс-службы» вошел Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» (3 место), в категории «Региональные телевизионные СМИ» – Филиал ФГУП «ВГТРК» – ГТРК «Самара» (3 место), в категории «Региональные печатные СМИ» – информационный портал «Волга Ньюс» (2 место). Специальный приз экспертного совета МедиаТЭК получил филиал «Самарский» ПАО «Т плюс».

В 2020 году от Самарского региона приняли участие в конкурсе 11 проектов. Самой многочисленной уже традиционно оказалась номинация «Социальная и экологическая инициатива», в которой представители категории «Пресс-службы региональных компаний ТЭК» подали 85 заявок.

Помимо традиционных сфер информационной работы в 2020 году особое внимание уделено освещению деятельности предприятий ТЭК в условиях COVID-19, реализации проектов к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию принятия плана ГОЭЛРО. Важным направлением развития «МедиаТЭК» в 2020 году стало расширение участия муниципальных газет, в связи с этим введена новая номинация – «Лучшая районная газета по освещению событий в ТЭК», передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети