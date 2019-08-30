Подведены итоги региональных этапов детских всероссийских конкурсов, посвященных театру

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Организатором регионального этапа театрального фестиваля выступило ГБУК «Агентство социокультурных технологий» министерства культуры Самарской области при поддержке регионального министерства образования и науки.В Самаре состоялись конкурсные отсмотры детского всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!», детского всероссийского конкурса рисунков, посвященного театру.Жюри региональных этапов конкурсов было сформировано из числа ведущих педагогов ссузов, вузов и известных деятелей искусства Самарской области.На протяжении 20 дней жюри оценивали работы более чем двухсот участников Самарской области в возрасте от 6 до 18 лет.Юные участники детского всероссийского конкурса рисунков предоставили для оценки жюри живописные и графические работы на тему театра. Ярко прозвучали сюжеты театральной жизни, спектаклей и закулисья.«Тема театра – очень глубокая, в ней огромный источник вдохновения и фантазии. Разножанровые работы юных художников наполнены всевозможными ассоциациями. Мы выбрали хорошую работу из Тольятти, написанную талантливой девочкой. Желаю ей удачи и успехов», — отметила, директор Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, член жюри конкурса рисунков.Звание победителя регионального этапа в детском всероссийском конкурсе рисунков, посвященных театру, присуждено, юной ученице школы искусств «Лицей искусств» г.о. Тольятти.В своей работе она показала фрагмент спектакля «Сказка о синей землянике» японского театра. Работа выполнена в графической технике, которая помогла автору раскрыть сложный восточный жанр.Согласно требованиям детского всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!», участники должны были написать сочинение о просмотренном спектакле из раздела «Театр-дети» на портале год театра 2019.рф. Многообразие представленных спектаклей позволило конкурсантам посмотреть и оценить постановки ведущих театров России. Разнообразные жанры и темы спектаклей помогли участникам выбрать наиболее интересный для них материал.«Порадовал высокий уровень работ при всей трудности задания, так как был жестко очерчен круг спектаклей, на которые надо было писать рецензии. Перед нами встал трудный выбор, потому что все работы были очень достойные», — отмечает член жюри конкурса рецензий, заведующая отделом художественного образования ГБУК «Агентство социокультурных технологий»По решению жюри звание победителя регионального этапа в Детском всероссийском конкурсе театральных рецензий «Пишем о театре!» присуждено, студентке Самарского областного училища культуры и искусств.Александра написала рецензию на спектакль Н.В. Гоголя «Ревизор». Вот как она описывает свои впечатления: «Я очень рада, что могу написать рецензию на театральную постановку, поделиться своими впечатлениями, которые получила, наблюдая за актерской игрой, вслушиваясь в знаменитые реплики персонажей или замечая оригинальное музыкальное сопровождение театрального действия».Победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе конкурса, а также будут награждены путевкой в международный детский центр «Артек» на специальную смену, посвященную Году театра. Их работы будут представлены на церемонии закрытия проекта «Театр-дети» в Москве, где пройдет финальный федеральный этап.Победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе конкурса, а также будут награждены путевкой в международный детский центр «Артек» на специальную смену, посвященную Году театра. Их работы будут представлены на церемонии закрытия проекта «Театр-дети» в Москве, где пройдет финальный федеральный этап, передает пресс-служба облправительства.