Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 30 августа, 18:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/08:
USD 66.75
0.34
EUR 73.96
0.3
Новости /  Общество /  Социум  

Подведены итоги региональных этапов детских всероссийских конкурсов, посвященных театру

30 августа 2019 18:25
8
На протяжении 20 дней жюри оценивали работы более чем двухсот участников Самарской области в возрасте от 6 до 18 лет.
Культурно-образовательный проект для детей «Театр – дети!» осуществляется в рамках Года театра, объявленного в России в 2019 году. Его цель — познакомить детскую и юношескую аудиторию с русским театром, его богатой историей и культурным наследием, а также сделать театральное искусство более популярным среди зрителей самых разных возрастов. Проект проводился в каждом субъекте страны с привлечением заинтересованных региональных ведомств, учреждений, общественных организаций.

Организатором регионального этапа театрального фестиваля выступило ГБУК «Агентство социокультурных технологий» министерства культуры Самарской области при поддержке регионального министерства образования и науки.

В Самаре состоялись конкурсные отсмотры детского всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!», детского всероссийского конкурса рисунков, посвященного театру.

Жюри региональных этапов конкурсов было сформировано из числа ведущих педагогов ссузов, вузов и известных деятелей искусства Самарской области.

На протяжении 20 дней жюри оценивали работы более чем двухсот участников Самарской области в возрасте от 6 до 18 лет.

Юные участники детского всероссийского конкурса рисунков предоставили для оценки жюри живописные и графические работы на тему театра. Ярко прозвучали сюжеты театральной жизни, спектаклей и закулисья.

«Тема театра – очень глубокая, в ней огромный источник вдохновения и фантазии. Разножанровые работы юных художников наполнены всевозможными ассоциациями. Мы выбрали хорошую работу из Тольятти, написанную талантливой девочкой. Желаю ей удачи и успехов», — отметила Галина Мисюк, директор Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина, член жюри конкурса рисунков.

Звание победителя регионального этапа в детском всероссийском конкурсе рисунков, посвященных театру, присуждено Екатерине Третьяковой, юной ученице школы искусств «Лицей искусств» г.о. Тольятти.

В своей работе она показала фрагмент спектакля «Сказка о синей землянике» японского театра. Работа выполнена в графической технике, которая помогла автору раскрыть сложный восточный жанр.

Согласно требованиям детского всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!», участники должны были написать сочинение о просмотренном спектакле из раздела «Театр-дети» на портале год театра 2019.рф. Многообразие представленных спектаклей позволило конкурсантам посмотреть и оценить постановки ведущих театров России. Разнообразные жанры и темы спектаклей помогли участникам выбрать наиболее интересный для них материал.

«Порадовал высокий уровень работ при всей трудности задания, так как был жестко очерчен круг спектаклей, на которые надо было писать рецензии. Перед нами встал трудный выбор, потому что все работы были очень достойные», — отмечает член жюри конкурса рецензий, заведующая отделом художественного образования ГБУК «Агентство социокультурных технологий» Светлана Фрегатова.

По решению жюри звание победителя регионального этапа в Детском всероссийском конкурсе театральных рецензий «Пишем о театре!» присуждено Александре Березиной, студентке Самарского областного училища культуры и искусств.

Александра написала рецензию на спектакль Н.В. Гоголя «Ревизор». Вот как она описывает свои впечатления: «Я очень рада, что могу написать рецензию на театральную постановку, поделиться своими впечатлениями, которые получила, наблюдая за актерской игрой, вслушиваясь в знаменитые реплики персонажей или замечая оригинальное музыкальное сопровождение театрального действия».

Победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе конкурса, а также будут награждены путевкой в международный детский центр «Артек» на специальную смену, посвященную Году театра. Их работы будут представлены на церемонии закрытия проекта «Театр-дети» в Москве, где пройдет финальный федеральный этап.
Победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе конкурса, а также будут награждены путевкой в международный детский центр «Артек» на специальную смену, посвященную Году театра. Их работы будут представлены на церемонии закрытия проекта «Театр-дети» в Москве, где пройдет финальный федеральный этап, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 августа 2019  18:25
На протяжении 20 дней жюри оценивали работы более чем двухсот участников Самарской области в возрасте от 6 до 18 лет.
Подведены итоги региональных этапов детских всероссийских конкурсов, посвященных театру
На протяжении 20 дней жюри оценивали работы более чем двухсот участников Самарской области в возрасте от 6 до 18 лет.   Социум
1
30 августа 2019  17:49
Это первое предприятие Сызрани, на котором будут реализовывать нацпроект. Цель его – увеличение эффективности производства и всего предприятия в целом.
На ОАО «Сызранский Мясокомбинат» стартовал проект по повышению производительности труда
Это первое предприятие Сызрани, на котором будут реализовывать нацпроект. Цель его – увеличение эффективности производства и всего предприятия в целом.  Социум
50
30 августа 2019  17:21
День города в Самаре – это всегда яркий и масштабный праздник, максимально насыщенный различными событиями.
Программа празднования Дня города в Самаре 6, 7 и 8 сентября
День города в Самаре – это всегда яркий и масштабный праздник, максимально насыщенный различными событиями.  Социум
214
Весь список

Здравоохранение
30 августа 2019  13:19
В Фарфоре назвали причину массового отравления самарцев
В «Фарфоре» назвали причину массового отравления самарцев
Все рестораны в городе закрыли на проверку и санитарную обработку. Здравоохранение
173
30 августа 2019  09:06
Кофе противопоказан людям с усталостью
Кофе противопоказан людям с усталостью
В таком состоянии напиток оказывает обратное действие. Здравоохранение
180
29 августа 2019  21:22
В Минздраве рассказали о таких профессиях, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела.
В России могут появиться две новые медицинские специальности
В Минздраве рассказали о таких профессиях, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела.  Здравоохранение
1007
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14301
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14262
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14362
Весь список
Туризм
30 августа 2019  10:28
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
143
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
287
26 августа 2019  11:56
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
241
Весь список
Образование
30 августа 2019  14:15
Виктор Кудряшов провёл заседание, но котором обсудили готовность образовательных учреждений СО к новому учебному году и готовности избирательных участков к работе в Единый день голосования.
Образовательные учреждения региона готовы к новому учебному году
Виктор Кудряшо в провёл заседание, но котором обсудили готовность образовательных учреждений СО к новому учебному году и готовности избирательных участков к... Образование
109
29 августа 2019  13:26
Более половины родителей возьмут отпуск или отпросятся с работы, чтобы проводить ребенка в школу 2 сентября
Более половины родителей возьмут отпуск или отпросятся с работы, чтобы проводить ребенка в школу 2 сентября
Больше всего тех, кто собирается провожать ребенка в школу, — среди родителей первоклассников. Образование
264
29 августа 2019  09:55
Минпросвещения оценило идею проведения уроков Dota и FIFA в школах
Минпросвещения оценило идею проведения уроков Dota и FIFA в школах
В ведомстве отметили, что образовательные организации могут самостоятельно принимать решение. Образование
201
Весь список

Культура
30 августа 2019  13:40
Главный балетмейстер Самарского театра оперы и балеты нашел работу в Петербурге
Главный балетмейстер Самарского театра оперы и балеты нашел работу в Петербурге
Он стал художественным руководителем Академии танца Бориса Эйфмана, а также возглавит Детский театр танца. Культура
209
30 августа 2019  11:58
Артисты оркестра Самарского театра оперы и балета выступят в Санкт-Петербурге
Артисты оркестра Самарского театра оперы и балета выступят в Санкт-Петербурге
В честь 75-летия музыки Александра Александрова гимн России прозвучит в исполнении сводного оркестра рекордного размера.  Культура
152
30 августа 2019  09:41
Новым министром культуры Самарской области может стать известный балетовед
Новым министром культуры Самарской области может стать известный балетовед
Руководителя регионального минкульта могут назначить без конкурса. Культура
231
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15020
Весь список
Мода
21 августа 2019  21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.
Чем клатч отличается от дамской сумочки?
  Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.  Мода
69
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14483
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1159
Весь список


Видео
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
418
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
318
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
277
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
521
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1338
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
659
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2138
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
369
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
643
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
452
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
614
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
983
Весь список

Мероприятия
В Самарской области выбирают лучших в ЖКХ
Программа празднования Дня города в Самаре 6, 7 и 8 сентября
SamaraOpen в самом разгаре!
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные