Подведены итоги работы службы ЗАГС

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В пятницу, 18 декабря 2020 года, в День образования органов ЗАГС, на совещании под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова были подведены итоги работы службы за 2020 год. В мероприятии приняли участие руководитель Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, руководитель регионального Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Ольга Крикова, заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина, сотрудники органов ЗАГС. Совещание прошло в очно-заочном формате, большая часть участников подключились к разговору в формате видеоконференцсвязи.

Ежегодно в органы ЗАГС Самарской области обращаются свыше 500 тысяч граждан, регистрируется свыше 100 тысяч актов гражданского состояния, совершается более 210 тысяч юридически значимых действий. В среднем каждый пятый житель губернии в раз в год обращается в орган ЗАГС за получением государственной услуги.

«Без органов ЗАГС невозможна деятельность государственных структур. Четкая работа службы позволила в кратчайшие сроки исполнить апрельский указ Президента РФ о назначении выплат семьям с детьми. В целом в Самарской области более миллиона человек являются получателями различных социальных выплат. Слаженные профессиональные действия органов ЗАГС позволяют обеспечивать своевременную реализацию мер социальной поддержки. Благодарю работников управления записи актов гражданского состояния за высокую ответственность и профессиональную компетентность!», — обратился Виктор Кудряшов к работникам службы ЗАГС, открывая совещание.

Сегодня перед органами ЗАГС стоит важная задача по цифровой трансформации государственных услуг, предоставляемых службой.

«2020 год стал для службы ЗАГС знаковым периодом большой работы по наполнению Федерального реестра ЗАГС. Очень приятно, что Самарская область вошла в десятку регионов, которые добились в этой работе наиболее высоких результатов. Наш регион является здесь лидером, а это та позиция, которой ожидает от нас Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров во всех сферах деятельности», — подчеркнул председатель областного Правительства.

Как отметила в своем докладе Екатерина Мельник, цифровая трансформация государственных услуг позволит значительно упростить и ускорить процесс их получения, повысить удовлетворенность граждан качеством оказания госуслуг:

«Уже в настоящее время в результате цифровой трансформации и внедрения принципов бережливого производства время ожидания получения ряда государственных услуг сократилось с 1 месяца до 145 минут», — отметила руководитель управления ЗАГС региона.

В завершение мероприятия первый вице-губернатор вручил лучшим работникам службы награды Губернатора Самарской области.

Управление ЗАГС стало лидером и среди участников единого регионального конкурса Самарской области, результатом которого стало поощрение лучших государственных гражданских служащих Самарской области. Сразу две конкурсных заявки ЗАГС были удостоены призовых мест. Дипломы Губернатора были вручены Валерию Кульбякину, занявшему второе место в номинации «Лучший гражданский служащий Самарской области», и Олесе Дубовик за второе место в номинации «Лучшие практики и инициативы в системе государственного управления», передает пресс-служба облправительства.