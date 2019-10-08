Подведены итоги первого парафестиваля «Театр – территория равных возможностей»
8 октября 2019 19:08
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Организатором фестиваля выступило самарское отделение Всероссийского общества инвалидов при поддержке Правительства Самарской области и муниципального театра «Самарская площадь».
Напомним, из 30 инклюзивных театров, в коллективах которых более 50% артистов имеют ограничения по здоровью, подавших заявки на участие, экспертный совет определил 10 лауреатов. Ими стали инклюзивные театральные коллективы из Самары, Новокуйбышевска, Кинеля, Отрадного и Тольятти. Они получили денежные сертификаты на развитие своей деятельности.
С 9 по 11 сентября их спектакли были показаны для широкой публики на сцене театра «Самарская площадь». 12 сентября была организована выездная творческая лаборатория на теплоходе, с посещением села Ширяево, обзорными экскурсиями и посещением музея им. И. Репина
Как отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, символично, что такой уникальный фестиваль появился в Самарской области именно в 2019 году, который объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом театра. Одной из задач фестиваля было показать, что творчество инклюзивных театров — это не имитация профессионального театра, это искусство, предоставить артистам возможность стать частью единого театрального пространства региона, способствовать социальной адаптации людей с особыми потребностями. У фестиваля важная гуманистическая цель – формировать толерантное отношение в обществе, в первую очередь среди подрастающего поколения, к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Исполнительный директор фестиваля Наталья Носова выразила благодарность всем, кто принимал участие в организации этого фестиваля. Она особо отметила, что благодаря поддержке директора Самарского областного художественного музея Аллы Шахматовой состоялась поездка в село Ширяево. «Благодаря помощи мы смогли провести там мастер-классы, творческую лабораторию и даже капустник. И хочется отметить, что люди, которые соприкасались с нашим фестивалем, делали больше, чем необходимо. Спасибо всем большое! Я считаю, что у нас все получилось», — отметила она.
Многие присутствующие отметили, что фестиваль изменил жизнь участников. Елена Пахомова, заместитель главы г.о. Новокуйбышевск по социальным вопросам, рассказала, что после фестиваля и сами ребята – артисты театра «Астрей», и их родители делились, что почувствовали перемены: «Это была хорошая школа их мастерства, потому что даже за время подготовки театр очень вырос и это все отметили. Уже сейчас у театра амбициозные планы, мы выстраиваем более профессиональный диалог, планируем участие в различных грантах на постановку других спектаклей». Для театра подобрано более просторное помещение, предприниматели готовы осуществить ремонт. Руководитель уже ведет новый набор в коллектив.
Председатель Самарской городской общественной организации Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Инна Бариль выразила благодарность в адрес Правительства Самарской области, всех ведомств, принимавших участие в организации фестиваля: «Этот фестиваль – большой этап в жизни. Очень много сделано, увидено, оценено. Отработали все очень качественно. И такая поддержка говорит, что мы делаем доброе и нужное дело».
Александр Фетисов нацелил присутствующих на встрече на то, что нужно продолжать эту работу и начинать подготовку к новым постановкам, вовлекать больше ребят в творческую деятельность. Он подчеркнул, что фестиваль поддержан губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и будет проводиться на регулярной основе. Также он предложил участникам встречи подготовить свои предложения для обсуждения в рамках ближайшего заседания рабочей группы Госсовета по культуре, которую возглавляет Дмитрий Азаров.
Он добавил, что пластический спектакль «Фрида. Соло птицы, кровью сердца рисующей» самарского театра танца «Непохожие» будет показан в рамках предстоящих Дней Мексики в Самарской области.
В заключение встречи все принимавшие участие в организации парафестиваля были награждены благодарственными письмами Правительства Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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