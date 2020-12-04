Подведены итоги месячника по безопасному использованию газового оборудования

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В Самарской области завершился месячник по безопасному использованию газа в быту. На протяжении всего ноября в регионе проводились рейды. Оборудование внутри домов и квартир проверяли сотрудники ГЖИ, управляющих компаний и газовых служб.

Усилить контроль эксплуатации газового оборудования в квартирах и частных домах поручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Итоги работы подвели в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.

Всего в ходе рейдов было зафиксировано более 400 нарушений. Большая часть была устранена специалистами на месте, серьезные будут исправлять в кратчайшие сроки.

«В ходе месячника было выявлено 94 случая нарушений в использовании газового оборудования, которые требуют дальнейшего разбирательства. К таким нарушениям мы отнесли отсутствие тяги, разрушение оголовков вентиляционных каналов, а также в ряде случаев была выявлена перепланировка помещений, в которых расположено газовое оборудование», - прокомментировал Евгений Федюкин, заместитель руководителя ГЖИ Самарской области.

Говоря о статистике несчастных случаев, связанных с эксплуатацией газовых приборов, начальник управления технической эксплуатации газового оборудования ООО «СВГК» Алексей Мижарёв отметил: «В этом году, по данным нашей организации, был зафиксирован 81 случай отравления угарным газом, к сожалению, с 2 летальными случаями. В предыдущие годы у нас фиксировалось порядка 110-120 отравлений ежегодно, и было не менее 10 жертв. Надеемся, что тенденция к уменьшению сохранится в будущем».

Собственники жилых помещений, либо ТСЖ, либо управляющая компания заключают договор на техническое обслуживание, обращаясь в специализированную организацию, реестр которых ведет ГЖИ. И только с такими организациями можно заключать договор.

Иногда визитерами в квартиры пользователей газового оборудования становятся не реальные представители газовых служб, а мошенники. Они также осматривают оборудование, но за ремонт или замену требуют огромные суммы. Подобных случаев стало в этом году намного меньше - число таких преступлений по области по сравнению с прошлым годом сократилось на 40%. Тем не менее, специалисты призывают сохранять бдительность. Газовики всегда в спецодежде, при себе имеют удостоверения, никогда не навязывают платные услуги.

Капитан полиции Андрей Колокольцев также призвал граждан к бдительности: «Незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел – по телефонам 02 и 112. И если вы стали жертвой мошенников, сообщая в полицию, постарайтесь как можно больше передать полезной информации сотрудникам - в плане примет гражданина».

Всю информацию о плановых проверках также можно уточнить в своей управляющей компании, позвонив по номерам телефонов, указанных в квитанции, передает пресс-служба облправительства.

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