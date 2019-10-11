Подведены итоги летнего сезона общественного творческого проекта «Культурное сердце России»
11 октября 2019 17:10
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время было проведено 212 дней дворов, дворовых праздников, дней улиц и литературных двориков, в которых приняли участие почти 15 000 человек; 69
фестивалей посетили 152 000 человек; 238 мероприятий для детской аудитории собрали 23 000 участников.
Проект был запущен по поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрия Азарова.
«В рамках проекта «Культурное сердце России» было проведено масштабное анкетирование жителей региона, где можно было высказать свои пожелания об организации досуговых мероприятий на весенне-летний период. И стало понятно, что граждане хотят сами активно участвовать в формировании культурной программы своих муниципалитетов. Результаты анкетирования показали, что большинство жителей городских территорий считают необходимым проводить культурно-массовые мероприятия, прежде всего, в парках и на центральных площадях, а также в учреждениях культуры», — прокомментировала врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.
В каждом из 37 муниципалитетов Самарской области были сформированы дорожные карты проведения культурно-массовых мероприятий и размещены на
официальных сайтах органов местного самоуправления и в социальных сетях. В самарскую дорожную карту вошли досуговые мероприятия, организаторами
которых выступили муниципальные и государственные учреждения культуры. Так, на открытых площадках выступили творческие коллективы Государственного
Волжского русского народного хора им.П.М.Милославова, Самарской государственной филармонии и Самарского академического театра оперы и балета,
Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест» был перенесен со второй очереди набережной на первую.
Яркими событиями «Культурного сердца России» стали: социальный проект «Чудесные выходные Тольятти», праздничное шествие духовых оркестров «По
главной улице с оркестром» и фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», III Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и обрядовых действий «Злат венец». Благодаря масштабному творческому проекту жители региона больше узнали о программе мероприятий на летний сезон, появились новые имена талантливых исполнителей, кто-то нашел себя в качестве волонтера и организатора.
Следующий сезон «Культурного сердца России» обещает быть еще ярче. В городах и районах региона ведется большая работа по благоустройству территорий,
появляются новые общественные пространства, а значит, формы организации досуга тоже будут меняться, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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11 октября 2019 17:10
Проведено 212 дней дворов, дворовых праздников, дней улиц и литературных двориков, 69 фестивалей, 238 мероприятий для детей. Социум
102
11 октября 2019 15:48
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