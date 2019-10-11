Подведены итоги летнего сезона общественного творческого проекта «Культурное сердце России»

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Проект был запущен по поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета Российской Федерации по направлению «Культура»«В рамках проекта «Культурное сердце России» было проведено масштабное анкетирование жителей региона, где можно было высказать свои пожелания об организации досуговых мероприятий на весенне-летний период. И стало понятно, что граждане хотят сами активно участвовать в формировании культурной программы своих муниципалитетов. Результаты анкетирования показали, что большинство жителей городских территорий считают необходимым проводить культурно-массовые мероприятия, прежде всего, в парках и на центральных площадях, а также в учреждениях культуры», — прокомментировала врио министра культуры Самарской областиВ каждом из 37 муниципалитетов Самарской области были сформированы дорожные карты проведения культурно-массовых мероприятий и размещены наофициальных сайтах органов местного самоуправления и в социальных сетях. В самарскую дорожную карту вошли досуговые мероприятия, организаторамикоторых выступили муниципальные и государственные учреждения культуры. Так, на открытых площадках выступили творческие коллективы ГосударственногоВолжского русского народного хора им.П.М.Милославова, Самарской государственной филармонии и Самарского академического театра оперы и балета,Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест» был перенесен со второй очереди набережной на первую.Яркими событиями «Культурного сердца России» стали: социальный проект «Чудесные выходные Тольятти», праздничное шествие духовых оркестров «Поглавной улице с оркестром» и фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», III Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и обрядовых действий «Злат венец». Благодаря масштабному творческому проекту жители региона больше узнали о программе мероприятий на летний сезон, появились новые имена талантливых исполнителей, кто-то нашел себя в качестве волонтера и организатора.Следующий сезон «Культурного сердца России» обещает быть еще ярче. В городах и районах региона ведется большая работа по благоустройству территорий,появляются новые общественные пространства, а значит, формы организации досуга тоже будут меняться, передает пресс-служба облправительства.