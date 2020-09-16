Подведены итоги Конкурса волонтерских штабов муниципальных образований Самарской области

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В регионе назвали победителей Конкурса волонтерских штабов муниципальных образований. Он проходил в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

14 сентября в Ресурсном центре поддержки и развития добровольчества состоялся очный этап Конкурса. 9 некоммерческих организаций муниципальных образований Самарской области презентовали свои заявки экспертной комиссии. В неё вошли заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева, руководитель Самарского регионального штаба «Российских студенческих отрядов», руководители некоммерческих организаций региона, ведущие специалисты и организаторы добровольческой деятельности региона.

«В Самарской области второй год мы проводим Конкурс поддержки добровольческих штабов муниципальных образований. Поддержке добровольческой деятельности большое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Победители конкурса получают финансовую, ресурсную, информационную поддержку. Это дает возможность развивать волонтерство не только на региональном уровне, но и в муниципалитетах.

В этом году уровень участников конкурса значительно вырос, поэтому мы постарались поддержать максимальное количество заявок. Я уверен, что победители конкурса теперь смогут создать эффективные условия для развития добровольчества в своих родных городах и районах. А это значит, что для жителей Самарской области появится еще больше возможностей пробовать себя в волонтерстве, реализовывать собственные добровольческие инициативы и делать добрые дела», – рассказал Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.

В этом году кроме заочного этапа на конкурсе впервые прошли очные защиты проектов. Это позволило участникам обсудить с региональными экспертами в сфере добровольчества свои практики развития волонтерства, получить экспертную оценку и советы.

«Мы рады, что все больше муниципалитетов Самарской области присоединяются к практике поддержки добровольческой деятельности и принимают участие в Конкурсе. Сеть местных штабов расширяется: в прошлом году 4 муниципальных образования по итогам конкурса были поддержаны. В этом году их уже 7. Победители Конкурса станут ресурсной площадкой добровольчества в своем муниципальном районе. Мы будем оказывать им всестороннюю поддержку и проводить совместные мероприятия», – делится Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

По итогам конкурсного отбора некоммерческих организаций, выполняющих функции волонтерских штабов муниципальных образований Самарской области, была выделена сумма в 1 600 000 рублей на ресурсную поддержку 7 волонтёрских штабов. Ресурсными площадками станут городские округа Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Тольятти и муниципальные Красноярский, Ставропольский.

Организаторами Конкурсного отбора являются Самарское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства