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Новости /  Общество /  Социум  

Подробная программа Фестиваля цветов в Самаре

20 августа 2019 15:00
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24 августа в Самаре уже в 15-ый раз пройдёт Фестиваль цветов «Цветущая Самара». В этом году он будет посвящён Году театра и истории Струковского сада.
Подробная программа Фестиваля цветов 2019: цветочный карнавала, ретро фото-зоны в Струковском саду, лекции историка моды Александра Васильева, джазовый концерт, ярмарка на набережной и фейерверк.

24 августа в Самаре уже в 15-ый раз пройдёт Фестиваль цветов «Цветущая Самара». В этом году он будет посвящён Году театра и истории Струковского сада.

Фестиваль цветов объединит в себе сразу несколько форматов и локации, а именно, главные события фестиваля пройдут на пешеходной улице Куйбышева, в Струковском саду и на набережной реки Волга от Вилоновского спуска до улицы Льва Толстого.

Карнавальное шествие стартует в 13:00 от площади Революции и проследует по пешеходной улице Куйбышева до Струковского сада. В составе карнавала 5 цветочных платформ, оформлены в тематике Года театра: «Вальс цветов» (к балету П.И.Чайковского «Щелкунчик»), «Жар-птица» (к балету И.Стравинского «Жар-птица»), «Вишневый сад» (к пьесе А.П.Чехова), «Золушка» (к сказке Ш.Перро), «Театральный оркестр» (музыкальные инструменты).

Жителей города приглашают принять участие в цветочном карнавале. Для этого нужно подготовить тематический «цветочный костюм» и прийти в нем 24 августа к 12:00 на пересечение улиц Куйбышева и Пионерской.

Здесь будет выстраиваться карнавальная колонна, а все уточняющие вопросы можно задать специалистам Департамента культуры и молодежной политики по телефону 332-42-60, с 8.30 дор 17.30 ежедневно.

Цветочный парад также украсят 5 ретро-автомобилей и велосипедов. В карнавале примут участие хореографические коллективы и артисты шоу-театра, воспитанники образовательных учреждений и жители города. Мы приглашаем присоединиться к карнавальной кавалькаде жителей и гостей Самары.

В оформлении карнавальных платформ, автомобилей и объектов в Струковском саду примут участие лучшие российские и зарубежные флористы – всего 13 человек, в том числе специалисты из Венгрии, Польши, Эстонии, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Москвы, Казани. В команде фестиваля – и многие самарские флористы, возглавляет флористическую бригаду известный самарский флорист Никита Дементьев.

«К созданию цветочной феерии в Самаре мы постарались привлечь лучших флористов. Например, создавать сказочную атмосферу в нашем любимом городе будет Чемпион Европы по флористике Тамаш Мезефи. Мы покажем горожанам современные тенденции. Так, белой ротонде в Струковском саду придадим модный в этом сезоне оттенок сирени и фуксии. А цветочные платформы для карнавала будут гармонировать с теми известными классическими произведениями музыки и литературы, которые они символизируют», - отмечает Никита Дементьев, флорист «Фестиваля цветов 2019».

«Хотелось бы попросить жителей и гостей Самары бережно отнестись к цветочным инсталляциям, которые создадут мастера для Фестиваля цветов. Каждая из них - настоящее произведения искусства, пусть они подольше украшают наш город и Струковский сад. Фестиваль цветов проходит в 15-ый раз, за это время менялось место проведения и формат. Сейчас фестиваль стал наиболее масштабным, в перспективе мы бы хотели привлекать больше специалистов ландшафтного дизайна», - говорит Татьяна Шестопалова, руководитель Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа
Самара.

После того, как карнавальное шествие дойдет до Струковского сада, цветочные платформы развернутся и займут места на улице Куйбышева от площади Революции до улицы Шостаковича. С 15 до 19 часов у каждой платформы пройдут творческие музыкальные, литературные и театрализованные программы.

С 14:00 откроет свои двери Струковский сад, где будет украшено более 30 тематических площадок, посвященных истории старинного парка. В Струковском саду до позднего вечера всех гостей фестиваля ждут оригинальные фотозоны и тематические цветочные локации, выставки, творческие программы.

Выставка «Из истории Струковского сада» - воспоминания, заметки, стихи и художественная проза о Струковском саде. Этот проект подготовлен вместе с известным самарским краеведом, доктором филологии, профессором Михаилом Перепелкиным. В контенте – исторические фотографии и открытки, удивительные факты из истории сада, многие из которых неизвестны большинству горожан.
«У грота». Эта территория отсылает нас к истории визита в садимператора Александра Второго.
«Городская усадьба» («Абажуры») – площадка, посвященная городским усадьбам, располагавшимся вдоль Волги: флористические инсталляции,
стилизованная дачная мебель, фотозоны.
«Самара купеческая» – это фуд-корт «Чайная», фотозона «Самовар»,флористические инсталляции на склоне. Оформляется в стиле «чайных заведений», популярных в конце 18- начале 19 вв.
«Театральная» – ландшафтная композиция у стелы Максима Горького, посвященная Году театра. Эту тему поддерживают инсталляции, подготовленные муниципальным предприятием «Спецремстройзеленхоз» - «Лира», «Арфа», «Театральный занавес».
«Стиляги» – площадка с флористическими инсталляциями и творческими программами, посвященная существовавшему в конце 50-х – начале 60-х месту встреч модной молодежи в Струковском саду.
«Цирк-шапито» - интерактивная площадка, зона детской анимации с выступлениями цирковых коллективов. Центром площадки станет цветочная инсталляция и фотозона «Слон».
«Дачники» – площадка марки «Леруа Мерлен». Стилистические мотивы 60-х – 70-х. Зона включает в себя выставочную площадку, зону мастерклассов
(проводят специалисты Леруа), лаунж -зону, цветочную инсталляцию и фотозону «Старый автомобиль».
«Волжанка» – флористические инсталляции, представляющей лицо прекрасной девушки-волжанки в венке из живых цветов.
«Фото в картине» – двухчастная фотозона: задний план – фон (постер картины из собрания Самарского областного художественного музея) с псевдообъемными элементами.
«Галантерейный ряд» - выставка эксклюзивных изделий Галереи кружева Маргариты Бортниковой, показ флористических шляп и зонтиков, продажа
«щепетильного товара» с лотков (изделия прикладников, сувенирнаяпродукция).
Сенсорный сад – площадка, продолжающая традиции Струковского сада как общедоступного общественного пространства. Включает в себя зону с
различными по фактурам природными материалами, стеллажи с ароматическими растениями, растениями с различной фактурой листвы.
«Оранжерея» – выставочная площадка Садового центра Веры Глуховой. Пространство, на котором выставлены различные группы растений (цветущие многолетники, хвойные культуры, растения для дома и сада), проводятся консультации специалистов питомника. В составе площадки также работает фотозона «Старая Самара», в которой можно сделать «винтажное» постановочное фото на фоне исторического самарского пейзажа.
Световые инсталляции «Солнечная поляна» – фотозона с ростовыми цветами и световыми инсталляциями.
«Флористика для всех» – зона мастер-классов для детей и взрослых от специалистов Ботанического сада и станции юннатов.
«Свадебная беседка» – ротонда, расположенная на территории сада, одно из любимых мест для свадебных фотосессий самарских молодоженов. Беседка оформляется живыми цветами, вечером работает подсветка.
«Аллея Мастеров» - ярмарка- продажа изделий декоративно-прикладного искусства, сувенирной продукции связанной с тематикой фестиваля. Несколько площадок подготовлены в партнерстве с садовыми иландшафтными центрами «Зеленая страна», «Грин-парк», «Эко-консалт», «Единство». Думается, что все ландшафтное и флористическое сообщество Самары объединилось, чтобы показать самарцам удивительный и прекрасный мир цветов и живых растений.

Работа многих площадок будет сопровождаться интерактивными и музыкально-танцевальными программами, подготовлено много интересных мастер-классов для всей семьи.

Основные творческие программы запланированы на 2-х площадках.

На Летней эстраде (открытая сцена) – в дневное время пройдет конкурс детских «цветочных» костюмов и концерт детских коллективов. Продолжит программу выступление Самарского муниципального концертного духового оркестра. Вечером гостей фестиваля ждет программа «Кинотеатр «Биоскоп», созданная совместно с киноклубом «Ракурс» - рассказ о синематографе начала 20-го века, показ лент немого кино в сопровождении пианиста – «тапера». Завершит работу открытой эстрады музыкальная программа «Танцплощадка» - она напомнит нам о популярной в конце прошлого века танцевальной диско-площадке, работавшей в Струковском саду.

В Летнем театре пройдут конкурсы флористов с презентацией собранных букетов в тематике фестиваля (императорский, дворянский, купеческий и т.д.).

В 16.30 в Летнем театре – творческая встреча с Александром Васильевым. Знаменитый историк моды расскажет нам о Flowers fashion, тема его лекции так и называется - «Цветы и мода».

Тему первого исполнения вальса «На сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова поддержит выступление наших гостей - Нижегородского губернского оркестра. Завершит вечер концерт «Цветочный джем» с участием джазовых музыкантов Самары и американского исполнителя Квентина Мура (США).

Еще одно интересное событие этого дня – концерт «Басы на балконе». Напомним, что в сентябре 2019 года исполнится 110 лет со времени последнего приезда в Самару великого русского баса Федора Шаляпина. В 1909-м певец дал единственный концерт в местном театре-цирке "Олимп". Жила звезда мировой оперы в люксовом номере гостиницы "Гранд-отель" на улице Дворянской (сейчас гостиница «Бристоль-Жигули» на Куйбышева). Есть легенда, что Шаляпин дал импровизированный концерт с балкона своего номера. Команда проекта «Модерн в облаках» решила оживить самарскую легенду. Во время Фестиваля цветов 24 августа с 20.00 до 21.00 с балкона номера «Шаляпин» прозвучат песни и арии из репертуара Федора Шаляпина в исполнении трех басов. В концерте примут участие ведущий солист Московского музыкального театра «Геликон-опера», приглашенный солист Большого театра России Дмитрий Скориков, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, ведущий солист Самарского театра оперы и балета Андрей Антонов, солист
Самарской филармонии.

На набережной расположена третья локация фестиваля – выставка-продажа зеленых насаждений и товаров садоводства (разместится от улицы Льва Толстого до Вилоновской). На ярмарке будут представлены клубы цветоводов, коллекционеры комнатных растений со всего региона, будет организована продажа саженцев и рассады. Также более 200 мастеров декоративно-прикладного творчества уже подали заявки на участие в ярмарке мастеров.

Завершится фестиваль цветов в 22 часа фейерверком с акватории Волги в районе Красноармейского спуска.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия будет ограничено движения транспорта: - с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по улице Куйбышева от улицы Пионерской до улицы Венцека; - с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 минут по улице Куйбышева от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, передает пресс-служба горадминистрации. 
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