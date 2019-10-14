Подготовка к строительству гостиницы для прихожан храма в Царевом Кургане возмутила горожан
14 октября 2019 16:00
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Как сообщил в ответ департамент градостроительства Самары, рядом с уже возведенным зданием может появиться еще одна гостиница. Хотя уверенности в этом у ведомства нет, так как начавшиеся работы с ними никто не согласовывал. «Предположительно, будет строиться гостиница для прихожан храма. Сведениями о выдаче разрешения на строительство не располагаем», — прокомментировали ситуацию в департаменте. В минстрое региона также уточнили, что с заявлением о выдаче разрешения на строительство на данном участке к ним не обращались.
Публичные слушания, на которых решалась судьба земельного участка площадью 12,8 тыс. кв. м, провели в октябре 2018 года. В итоге территорию решили отвести под строительство «прихода в честь Рождества Христова». В документации указывалось, что этот приход собираются использовать в неопределенных «туристических целях».
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