Под Старым Буяном состоится этно-исторический фестиваль

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В это воскресенье, 27 сентября, в Красноярском районе пройдет традиционный фестиваль «Русь. Эпоха объединения», который в очередной раз обыграет одну из крупнейших сражений средневековья – встречу двух великих полководцев Тимура и Тохтамыша.

Акцент в этом году будет сделан на участии в битве сына Дмитрия Донского – молодого князя Василия Первого, который волею судеб оказался ввязан во вражду между золотоордынским ханством и среднеазиатскими завоевателями.

Мероприятие, которое проводится при поддержке Фонда президентских грантов, направлено на повышение интереса россиян и представителей российской диаспоры в странах СНГ к истории своей Родины, в том числе к ее «живым элементам», то есть современному народному творчеству. Основная идея проекта основана на опыте фестивалей исторической памяти Самарской области: обучении социально активных и мотивированных жителей различных регионов практическим методикам восстановления исторической памяти. На фестивале будут представлены музейные экспозиции, в том числе интерактивные, что будет формировать интерес у детей и молодежи к истории.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на фестивале не смогут присутствовать зарубежные делегации, общение с ними будет организовано в режиме онлайн. Для этого организаторы мероприятия проведут съемки масштабной театрализованной постановки. За ней смогут наблюдать зрители. Шедевры национальной кухни, ярмарка мастеров, яркие выступления артистов, игры «Форт-Буян», мастер-классы по гончарному делу, лозоплетению и изготовлению гуслей и не только. Все эти площадки будут работать с 11:00 до 17:00. Начало спектакля – в 15:00.

Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсети