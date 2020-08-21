Под Самарой на Форуме «Армия-2020» будут развернуты посты по профилактике противодействия коронавирусной инфекции

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Каждый день перед открытием и после закрытия показа кластеры (площадки), на которых размещена военная техника, будут подвергаться военнослужащими соединения РХБ защиты специальной обработки с помощью раствора ДТС-ГК, который будут распылять авторазливочные станции АРС-14КМ. Вся военная техника и выставки оружия, экипировки и средства инженерного вооружения расставлены таким образом, чтобы обеспечить социальную дистанцию между посетителями. На входе посетителям форума военные медики будут измерять температуру тела, обрабатывать руки и выдавать медицинские маски, которых уже заготовлено около 10 тыс. штук.В Самарской области МВТФ «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа будут работать с 11:00. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии, а также сдать нормативы по комплексу ГТО и военно-спортивному комплексу.