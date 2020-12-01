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Почти каждый третий работник Самарской области спит меньше шести часов в день

1 декабря 2020 11:20
120
Почти каждый третий работник Самарской области спит меньше шести часов в день

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос работников Самарской области и выяснила, по сколько часов они спят в рабочие дни.

Оказалось, что 65% работников области обычно спят по шесть-восемь часов в будние дни. Почти каждый третий, а именно 28%, отметил, что спит по четыре-шесть часов. Есть и счастливчики, которые спят больше восьми часов в сутки – таких в Самарской области 8%.

При этом в целом по России доля тех, кто явно недосыпает, ощутимо ниже – 22% спят от четырех до шести часов, 0,9% – меньше четырех. Интересно, что недосып чаще встречается среди начинающих специалистов – среди них 26% спят меньше шести часов в день. В то же время, именно среди этой категории респондентов больше всего тех, кто может позволить себе сон продолжительностью от восьми часов – 13%. Для сравнения: только 10% руководителей среднего звена и 11% глав организаций спят больше восьми часов в рабочие дни.

С точки зрения профессиональной принадлежности больше всего «сонь» - в сферах «Добыча сырья» (19% спят более восьми часов), «Наука, образование» (17%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (16%). Максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности (37% спят менее шести часов в день), в сфере туризма и ресторанов (33%), а также среди юристов (33%).

Фото: pixabay.com

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Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Новости Тольятти
1 декабря 2020  12:47
В Тольятти проходит международный фестиваль Театральный круг»
В Тольятти проходит международный фестиваль «Театральный круг», инициированный драматическим театром «Колесо».
Он инициирован драматическим театром «Колесо». Новости Тольятти
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30 ноября 2020  14:46
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема».
Благотворительная экосистема «Жигулевской долины» объединит горожан и резидентов высокотехнологичных территорий Тольятти
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема». Новости Тольятти
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28 ноября 2020  10:35
В Тольятти планируется экологический эксперимент
В Тольятти планируется экологический эксперимент
Речь идёт об установке в жилых кварталах специальных датчиков для дополнительного контроля за состоянием качества воздуха в различных точках. Новости Тольятти
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