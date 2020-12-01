Почти каждый третий работник Самарской области спит меньше шести часов в день

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос работников Самарской области и выяснила, по сколько часов они спят в рабочие дни.

Оказалось, что 65% работников области обычно спят по шесть-восемь часов в будние дни. Почти каждый третий, а именно 28%, отметил, что спит по четыре-шесть часов. Есть и счастливчики, которые спят больше восьми часов в сутки – таких в Самарской области 8%.

При этом в целом по России доля тех, кто явно недосыпает, ощутимо ниже – 22% спят от четырех до шести часов, 0,9% – меньше четырех. Интересно, что недосып чаще встречается среди начинающих специалистов – среди них 26% спят меньше шести часов в день. В то же время, именно среди этой категории респондентов больше всего тех, кто может позволить себе сон продолжительностью от восьми часов – 13%. Для сравнения: только 10% руководителей среднего звена и 11% глав организаций спят больше восьми часов в рабочие дни.

С точки зрения профессиональной принадлежности больше всего «сонь» - в сферах «Добыча сырья» (19% спят более восьми часов), «Наука, образование» (17%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (16%). Максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности (37% спят менее шести часов в день), в сфере туризма и ресторанов (33%), а также среди юристов (33%).

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