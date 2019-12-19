Почти 2000 жителей Самарской области смогли повысить квалификацию в рамках нацпроекта

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Один из участников нацпроекта предприятие «Пегас-Агро» заключило договор с центром занятости населения Самары на обучение 118 работников и руководителей. В настоящее время доучивается последняя группа из 20 человек по направлению «Управление логистикой предприятия». Среди учащихся – начинающий инженер Олег Беляков. Молодой специалист на заводе уже три года. Говорит, работой и условиями доволен. Уверен, что в современных условиях периодически обучаться должны как начинающие специалисты, так и мастера своего дела.Предприятие работает на территории Волжского района с 2010 года и занимается конструированием и производством наземной самоходной техники для распыления удобрений и химической защиты растений. В компании сейчас трудится более 260 высококвалифицированных специалистов, которые задействованы в производстве полного цикла – от проектирования до выпуска готовой продукции.Благодаря в том числе обучению персонала, завод значительно нарастил темпы выпуска продукции: если за 2011 год было произведено всего 70 единиц спецтехники, то в 2019 году число выпущенной продукции превысило 400.«Главным преимуществом участия предприятий в нацпроекте является не только повышение профессионального уровня их работников, но и возмещение затрат на их обучение: реализация мероприятия осуществляется посредством предоставления предприятиям субсидий в целях возмещения затрат на его осуществление», – рассказывает министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина.В рамках мероприятия проводится как профессиональное обучение (профессии: «слесарь-ремонтник», «глазуровщик», «прессовщик», «оператор», «бронировщик» и др.), так и переподготовка и повышение квалификации в рамках дополнительного профессионального образования (программы: «Метрологическое обеспечение производства», «Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с источниками ионизирующего излучения», «Оценка эффективности инвестиционных проектов в программном продукте «АльтИнвест», «Школа эффективного руководителя», «Внутренний аудитор», «Обзор инженерных методик», «Предприятие 8 УПП: управление по целям и KPI» и др.), передает пресс-служба облправительства.