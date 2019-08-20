Почта России заменит марки на QR-коды

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Пока такой способ оплаты доступен только юрлицам в экспериментальном режиме, внося предоплату за почтовые услуги в личном кабинете. Марка печатается с помощью принтера в виде QR-кода прямо на конверте либо на самоклеящейся бумаге.Сервис позволит клиентам избежать расходов на оплату дополнительных услуг или покупку и обслуживание франкировальной машины, в том числе обучение персонала работе с ней. Клиент сможет все делать самостоятельно.Заместитель гендиректора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон уточнил, в будущем планируется запуск аналогичной услуги для физлиц.