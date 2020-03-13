Почему пятница 13 считается несчастливой датой

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Основная версия возникновения суеверия связана с Орденом тамплиеров.13 октября 1307 года многие тамплиеры вместе с главным магистром Ордена были арестованы по приказу французского короля Филиппа IV. Их обвинили в ереси и богохульстве, многих членов Ордена пытали, а затем казнили.Орден тамплиеров был основан в 1119 году. В XII—XIII веках рыцари Ордена были очень богатыми и имели много юридических и церковных привилегий, подчинялись Папе Римскому. В основном занимались защитой государств.Филипп IV выбрал эту дату неслучайно. Пятница является днём распятия Христа, а 13 несчастливое число. Кроме того, 13 глава Евангелия от Иоанна посвящена предательству Иуды.Несмотря на отсылки к событиям средневековья, учёные эту версию всерьёз не рассматривают.