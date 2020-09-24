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Победившая на выборах в Костромской области уборщица вступит в должность 1 октября

24 сентября 2020 22:59
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Марина Удгодская была техническим кандидатом на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района, однако набрала 61,7% голосов.

Победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области уборщица Марина Удгодская вступит в должность 1 октября. Об этом ТАСС в четверг сообщила председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Чухломского района Елена Осипова.

Согласно данным избирательной комиссии региона, Удгодская, выдвинутая областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", набрала 61,7% голосов. Ее конкурент от "Единой России" - действующий глава поселения Николай Локтев - получил поддержку 34,04% избирателей. На момент выборов Удгодская работала на должности уборщицы служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

"Марина Удгодская уведомлена нами о том, что избрана [главой администрации Повалихинского сельского поселения] и 1 октября, на десятый день после опубликования результатов выборов, она должна вступить в должность. Информации о том, что она не собирается быть главой поселения, у нас нет", - сообщила Осипова. Она уточнила, что по закону Удгодская имеет право отказаться от вступления в должность.

В интервью Telegram-каналу "Подъем", Удгодская сообщила, что была техническим кандидатом. Выдвинуть свою кандидатуру ее якобы попросил прежний глава поселения Николай Локтев.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Избиркома Костромской области Ольга Эсе, никаких жалоб и разбирательств со стороны ТИК в отношении Удгодской как кандидата не было. Она в установленном порядке подала документы в избирательную комиссию и была зарегистрирована. "Ни в федеральном, ни в региональном избирательном кодексе нет таких ограничений для кандидатов, которые бы им препятствовали участвовать в выборах из-за того, что у них, например, недостаточный уровень образования или опыта", - сказала собеседница агентства.

В Избиркоме уточнили, что если Удгодская все     же откажется от вступления в должность, то на территории Повалихинского сельского поселения проведут новые выборы.

Повалихино - деревня в Чухломском районе Костромской области, в ней проживает менее 400 человек.

 

Фото:   соцсети

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Комментарии

Социум
24 сентября 2020  22:59
Марина Удгодская была техническим кандидатом на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района, однако набрала 61,7% голосов.
Победившая на выборах в Костромской области уборщица вступит в должность 1 октября
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Акценты
Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их реализации до 2030 года.
24 сентября 2020  20:35 
Губернатор и представители Общественной палаты РФ в рамках визита в регион обсудили вопросы развития культуры, искусства и этнотуризма
Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их... Политика региона
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На форуме были представлены проекты социальных практик со всей России. Среди них определены 22 победителя.
24 сентября 2020  17:44 
В Самаре завершил свою работу федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
На форуме были представлены проекты социальных практик со всей России. Среди них определены 22 победителя. Социум
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Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области машиностроение является одной из ключевых отраслей, в которой задействовано несколько сотен крупных и средних предприятий.
24 сентября 2020  16:17 
Дмитрий Азаров принял участие во Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России»
Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области машиностроение является одной из ключевых отраслей, в которой задействовано несколько сотен крупных и средних... Экономика региона
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Прямая речь/Интервью
24 сентября 2020  15:49 
Игорь Осинькин: Надо не только брать очки, но и наигрывать связи, и мы на правильном пути. Видео
"Да, мы знаем, какая колючая команда наш следующий соперник "Нефтехимик", что очень тяжелый матч предстоит." Спорт в регионе
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Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Новости Тольятти
23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  15:19
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям.
Студенты Самарской области могут получить поддержку своих проектов через регионального оператора ФСИ
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям. Новости Тольятти
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23 сентября 2020  14:31
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти».
В Тольятти дан старт началу строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти». Новости Тольятти
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