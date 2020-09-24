Победившая на выборах в Костромской области уборщица вступит в должность 1 октября

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Победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области уборщица Марина Удгодская вступит в должность 1 октября. Об этом ТАСС в четверг сообщила председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Чухломского района Елена Осипова.

Согласно данным избирательной комиссии региона, Удгодская, выдвинутая областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", набрала 61,7% голосов. Ее конкурент от "Единой России" - действующий глава поселения Николай Локтев - получил поддержку 34,04% избирателей. На момент выборов Удгодская работала на должности уборщицы служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

"Марина Удгодская уведомлена нами о том, что избрана [главой администрации Повалихинского сельского поселения] и 1 октября, на десятый день после опубликования результатов выборов, она должна вступить в должность. Информации о том, что она не собирается быть главой поселения, у нас нет", - сообщила Осипова. Она уточнила, что по закону Удгодская имеет право отказаться от вступления в должность.

В интервью Telegram-каналу "Подъем", Удгодская сообщила, что была техническим кандидатом. Выдвинуть свою кандидатуру ее якобы попросил прежний глава поселения Николай Локтев.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Избиркома Костромской области Ольга Эсе, никаких жалоб и разбирательств со стороны ТИК в отношении Удгодской как кандидата не было. Она в установленном порядке подала документы в избирательную комиссию и была зарегистрирована. "Ни в федеральном, ни в региональном избирательном кодексе нет таких ограничений для кандидатов, которые бы им препятствовали участвовать в выборах из-за того, что у них, например, недостаточный уровень образования или опыта", - сказала собеседница агентства.

В Избиркоме уточнили, что если Удгодская все же откажется от вступления в должность, то на территории Повалихинского сельского поселения проведут новые выборы.

Повалихино - деревня в Чухломском районе Костромской области, в ней проживает менее 400 человек.

Фото: соцсети