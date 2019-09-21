Победители конкурса «Во Славу земли Самарской» встретились с Александром Хинштейном. В Третьяковской галерее
21 сентября 2019 16:01
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Тогда, год назад, идею Александра Хинштейна поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и правительство Самарской области.
Почти год молодые художники – студенты самарских ВУЗов — писали свои картины и думали о том, какой сюжет, какого героя выбрать для того, чтобы изобразить наиболее ярко и убедительно суть истории самарского края и по-новому показать то, что дорого каждому самарцу.
Победители 7 сентября накануне Дня города были названы. Самые выдающиеся работы в настоящее время оценивает публика на выставке, в галерее Новое пространство. А победители, а их 15, приехали в Москву. Для того, чтобы полчить главную награду конкурса — встречу с представителями Государственной Третьяковской Галереи и академиком, скульптором Зурабом Церетели, почетным членом жюри конкурса «Во Славу земли Самарской» .
Александр Хинштейн назначил встречу с художниками-победителями в Третьяковской галерее. Вместе они прошли по самым любимым залам музея.
Вспоминая о работах студентов, в залах Третьяковской галереи, он отметил:«очень много качественных, содержательных, мастерски сделанных работ мы увидели тогда, на конкурсе. Не скрою, мы не ожидали, что конкурс вызовет огромный интерес. Сегодня здесь, находясь в залах Третьяковской Галереи особенно приятно осознавать, что работы наших, самарских ребят – это ее одна краска колоритныя, убедительная в палитру российской истории».
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