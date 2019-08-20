Победители и призеры XVIII молодёжных Дельфийских игр получили премии за счет средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества

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Победители и призеры XVIII молодёжных Дельфийских игр получили премии за счет средств гранта Президента РФ на развитие гражданского обществаПо итогам XVIII молодёжных Дельфийских игр победителям и призерам были вручены премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств грантаПрезидента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Напомним, Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России прошли в Ростовской области с 19 по 24 апреля 2019 года. В год 20-летия Дельфийских игр тематика мероприятия была связана с Годом театра в России и Десятилетием детства в России, объявленными указами Президента Российской Федерации, Годом народного творчества в Ростовской области, празднованием 270-летия города Ростова-на-Дону. В этом году в престижнейшемсоревновании приняли участие 2500 конкурсантов из 85 регионов.В число обладателей премий от нашего региона вошли:Золотые медалисты:1. Башева Анастасия, номинация «Изобразительное искусство», возрастная группа «14-17»2. Ленивцева Ирина, номинация «Фотография», возрастная группа «18-25»3. Орлов Владислав, номинация «Кулинарное искусство», возрастная группа «15-17»4. Терехов Иван, номинация «Кулинарное искусство», возрастная группа «18-24»Серебряные медалисты:1. Баринова Анастасия, номинация «Домра», возрастная группа «18-24»2. Танцевальное содружество «Бенедиктус», номинация «Современная хореография», возрастная группа «14-21»Бронзовые медалисты:1. Татаренкова Анна, номинация «Изобразительное искусство», возрастная группа «18-21»2. Сапуков Рафаэль, номинация «Баян/аккордеон», возрастная группа «17-21»3. Ваньков Виталий, номинация «Классическая гитара», возрастная группа «21-25»4. Народный ансамбль эстрадного танца «Грация», номинация «Современная хореография», возрастная группа «14-21».По итогам официального командного первенства Самарская область заняла шестое место среди регионов России.«В Самарской области ведется большая работа по поддержке молодых дарований. Мы проводим множество конкурсов на выявление талантливых детей,стремимся направлять их для участия во всероссийских и международных творческих состязаниях. Наши юные таланты постоянно принимают участие и вДельфийских играх. В 2009 году Восьмые молодежные дельфийские игры прошли у нас в Самаре. И первое место в командном зачете тогда досталось именно нашей сборной. В губернии, начиная с 2012 года, призеры Дельфийских игр по поручению губернатора получают премию молодежи Самарской области из регионального бюджета», – отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.Так, один из призеров — народный ансамбль эстрадного танца «Грация» покоряет сцены уже 23 года. Коллектив - многократный лауреат Дельфийских игр.Два года брали серебро, в этом году завоевали бронзу.«Одного трудолюбия в достижении высоких целей мало. Материальная поддержка — это существенное подспорье для развития. Премию мы потратим нанужды нашего коллектива. Может быть, на дорогостоящий линолеум для танцоров, который очень востребован, или на поездки», — рассказала НатальяБояркина, руководитель народного ансамбля эстрадного танца «Грация». Сейчас коллектив находится на сборах на базе отдыха «Надежда» в Красноярском районе Самарской области, готовится к другому престижному всероссийскому конкурсу имени Т.А.Устиновой «По всей России водят хороводы», который пройдет в сентябре во Владимире, передает пресс-служба облправительства.