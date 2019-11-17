Победителей премии "Студент года" могут назначить советниками глав регионов

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В Ростовскую область приехали 600 студентов из 55 регионов страны, чтобы принять участие в борьбе за национальную премию "Студент года". Победители конкурса получат возможность в рамках платформы "Россия — страна возможностей" стать советниками на общественных началах при главах регионов страны, сообщил журналистам председатель Комитета по молодёжной политике региона Юрий Лескин.— Победитель Гран-при премии "Студент года" высших образовательных организаций становится на общественных началах советником руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) на один год. Победители первых, вторых и третьих мест в номинациях — мы рекомендуем главам субъектов тех регионов, из которых они приехали, обратить на этих ребят внимание и включить в кадровые резервы, совещательные консультативные органы, — отметил председатель регионального комитета.Лескин подчеркнул, что такая практика уже существует в России. Однако раньше главы регионов по собственной инициативе назначали победителей конкурса своими советниками по молодёжной политике.