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Новости /  Общество /  Социум  

По улице ЛьваТолстого от улицы Арцыбушевская до улицы Братьев Коростелёвы проводятся аварийные работы

16 октября 2019 09:59
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Объезд автобусов маршрутов № 5Д, 37, 13 по ул.Арцыбушевская - ул.Красноармейская - ул.Братьев Коростелёвых. Троллейбусы маршрутата 6, 16 следуют измененной трассой.
Внимание! Проведение аварийных работ по улице Л.Толстого от улицы Арцыбушевская до улицы Братьев Коростелёвых.

Объезд автобусов маршрутов № 5Д, 37, 13 по ул.Арцыбушевская - ул.Красноармейская - ул.Братьев Коростелёвых далее по маршруту в оба направления, передает пресс-служба ООО "СамараАвтоГаз".

Троллейбусы маршрутата 6, 16 следуют измененной трассой по ул. Ульяновской, ул. Самарской, ул. Некрасовской, передает пресс-служба ТТУ.
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