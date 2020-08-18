По рекомендации Роспотребнадзора Самарской области лагерь «Волгаренок» закрыт

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Как рассказала глава города, 14 августа несколько детей и воспитателей лагеря обратились в медпункт с жалобами на рвоту. Были приняты все необходимые меры, вызвана бригада «скорой помощи», проинформированы родители, обследованы все дети и сотрудники лагеря.15 августа по рекомендации управления Роспотребнадзора Самарской области лагерь был закрыт.Сейчас все обратившиеся находятся под наблюдением медработников поликлиник по месту жительства, три ребенка госпитализированы, но их состояние не вызывает опасений. Проводится расследование, причины происшедшего устанавливаются.«Эта работа должна быть доведена до конца, особое внимание прошу уделить пострадавшим детям. Кроме того, необходимо провести проверки во всех остальных летних лагерях. Крайне внимательно к этому отнеситесь», - поручил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников