По приглашению губернатора поболеть за "Крылья" пришли школьники, которые попали в аварию в Елховском районе

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Дмитрий Азаров наблюдал за игрой вместе с тренером клуба Миодрагом Божовичем.Поединок получается довольно жесткий, никто не собирался уступать.По приглашению губернатора поболеть за "Крылья" пришли школьники из Самары, которые в ночь с субботы на воскресенье попали в аварию на трассе в Елховском районе.Ребята уже полностью поправились и с азартом болели за любимый клуб, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.